Morata guarda già a Juventus-Atletico: "Se esulterò sarà una cosa naturale"

Alvaro Morata si è presentato a Madrid come nuovo giocatore dell'Atletico e ha guardato alla sfida contro la Juventus in Champions League.

Da soltanto 24 ore Alvaro Morata è un giocatore dell'Atletico Madrid, ma la mente dell'attaccante spagnolo è già proiettata a lungo periodo. L'esordio in 'Rojiblanco' dovrebbe arrivare nel prossimo weekend di campionato, ma sono altre due le partite nei prossimi giorni su cui si sono già spostate tutte le attenzioni.

Il 9 febbraio al Wanda Metropolitano arriverà il Real Madrid, squadra che ha portato Morata nel grande calcio europeo, mentre poi il 20 febbraio, sempre nel nuovo impianto dei 'Colchoneros', arriverà la Juventus per l'ottavo di finale d'andata di Champions League.

Due partite che Morata affronterà da ex e su cui è stato interrogato in conferenza stampa, soprattutto riguardo a eventuali esultanze. Lui che da ex il Real Madrid lo ha già punito due volte in semifinale nel 2015, con la maglia della Juventus. Se esultare o meno sarà però un problema 'benedetto', a cui pensare soltanto al momento.

"Benedetto problema... Spero che tutti i problemi che dovrò affrontare siano riguardo quello che farò dopo aver segnato un goal, e spero di doverci pensare varie volte. Nel momento in cui si presenterà la situazione, le cose usciranno da sole e non ho nulla a cui pensare".

L'attaccante ex Chelsea ha anche parlato della Juventus, confessando di essere ancora in contatto con alcuni degli ex compagni, che si ritroverà di fronte per la prima volta da avversari nel giro di tre settimane.