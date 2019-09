Morata, espulso e nervoso: lascia la zona-mista dopo un battibecco con i tifosi

Dopo la doppia ammonizione rimediata in campo, Morata è nervoso anche in zona-mista con alcuni tifosi: "Se sapessi cosa mi ha detto Salva Sevilla..."

Alvaro Morata ha vissuto una serata da dimenticare mercoledì sera, nonostante la vittoria del suo contro il Mallorca. Entrato in campo al 69' al posto di Diego Costa, ha rimediato due cartellini gialli nel giro di 8 minuti, dopo un battibecco con Xisco Campos, finendo sotto la doccia.

Come se non bastasse già il danno procurato ai suoi compagni di squadra, che comunque hanno portato a casa la vittoria, ed il fatto di dover saltare il Derby contro il Real per squalifica, Alvaro Morata ha continuato a mostrare tutto il suo nervosismo anche dopo la partita.

⚡️⚡️MÁXIMA TENSIÓN. MORATA SE ENCARA con un miembro de seguridad de Son Moix tras enzarzarse con Salva Sevilla. ¡A las 0:02h estamos en @elchiringuitotv!

(Vía @eramonbonet) pic.twitter.com/JAZo473pQL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 25, 2019

In zona-mista è entrato in contatto con un gruppo di tifosi, che hanno avuto qualcosa da dirgli. Lui, scortato da un uomo della sicurezza, ha provato a dare la sua spiegazione, rivolgendosi ad un tifoso in particolare.

"Se sapessi cosa mi ha detto Salva Sevilla, non parleresti così"

Poi è salito sull'autobus dell'Atletico Madrid, dove probabilmente ha dovuto fare i conti con il Cholo Simeone, sicuramente non soddisfatto del suo atteggiamento, in campo e fuori.