Morata eguaglia il suo record di goal in Serie A: "C'è chi vuole criticare sempre"

"Gli manca il goal". Detto, fatto. Pirlo alla vigilia aveva commentato così il momento non troppo brillante di Morata, che in effetti prima del Genoa aveva segnato appena tre goal negli ultimi quattro mesi, alcuni dei quali a dire il vero passati ai box causa un fastidioso virus che lo aveva debilitato.

Adesso però Morata sta molto meglio ed è pronto a conquistarsi la conferma. Suo infatti il goal del momentaneo 2-0 di Juventus-Genoa, dopo il clamoroso palo a porta vuota colpito da Cristiano Ronaldo.

Una rete che sa di liberazione, anche se Morata durante l'intervallo ha rispedito al mittente le critiche piovutegli addosso nelle ultime settimane.

" No, non sono in difficoltà, sto facendo tanto lavoro per la squadra, chi lo vuole vedere che lo veda, chi non vuole vederlo, critichi come sempre, a me non interessa. È un goal in più”.