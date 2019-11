Morata e il rapporto con la moglie: "Sono geloso, spesso su Instagram rispondo io"

Alvaro Morata a Madrid ha ritrovato la felicità. Con la maglia dell'Atlético ha ritrovato i goal, 7 in questa stagione, e ora spera anche di ritrovare un posto fisso in nazionale dopo aver saltato il Mondiale.

Proprio dal ritiro della ai microfoni di 'Cadena COPE' l'attaccante dei 'Colchoneros' ha parlato della sua famiglia, della sua felicità, e in particolare del suo rapporto con la moglie Alice Campello. Morata ha svelato di essere abbastanza geloso e di 'difendersi' a suo modo sui social.

"Sono piuttosto geloso, anch’io ho il mio pubblico sui social. So di esser sposato con la donna più bella e più buona del mondo, quando qualcuno ogni tanto le scrive in privato su Instagram, anche qualcuno che fa parte del mio mondo, rispondo direttamente io per segnare il territorio. Poi mi dicono che si sono sbagliati, che avrebbero voluto inviare il messaggio a qualcun altro, inventano una scusa e finisce lì..."