Morata e il debutto in prima squadra col Real: "Pensavo fosse uno scherzo"

Il racconto dell'attaccante: "Avevo chiesto una foto a Mourinho prima della finale di Champions del 2010, poi mi ha chiamato in prima squadra".

Dal mare di Marbella al Real Madrid, passando (prima) per la finale di del 2010. L'avventura di Alvaro Morata nella prima squadra dei Merengues è iniziata con una telefonata che sembrava uno scherzo.

In una diretta Instagram con Fabio Fognini, l'attaccante in forza all'Atlético Madrid ha raccontato l'aneddoto relativo al suo approdo in prima squadra. Legato a José Mourinho.

"Il giorno prima della finale di Champions del 2010 ho incontrato Mourinho. Gli ho chiesto una foto, ho fatto due chiacchiere con lui. Poi in estate sono andato in vacanza a Marbella. Quando ero là, un delegato della prima squadra mi ha chiamato e mi ha detto: 'Josè ti vuole in prima squadra, devi venire con noi ad allenarti'. Pensavo che fosse uno scherzo, ho messo giù il telefono e sono andato in mare. Invece no. Mia madre mi ha chiamato dicendo che era tutto vero: ho parlato con Mourinho e dopo sono andato al in prima squadra".

Poi l'arrivo alla nel 2014 e due anni da sogno, prima di tornare a Madrid.

"A mi sono trovato da Dio. Quando uscivo andavo in un bar e tutti mi coccolavano. Penso che mi sarei trovato benissimo in tutte le citta d’ ".

Morata ha anche parlato dei difensori più forti che abbia incontrato nel corso della sua carriera.