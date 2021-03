Monza-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza ospita il Venezia nel big match della 30ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Venezia

Monza-Venezia Data: 20 marzo 2021

20 marzo 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Monza di Cristian Brocchi ospita il Venezia di Paolo Zanetti nel big match della 30ª giornata del campionato di Serie B. I brianzoli sono secondi in classifica con 50 punti, frutto di 13 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, e hanno 6 lunghezze di ritardo dall'Empoli capolista e una di vantaggio sul Lecce, terzo, i lagunari sono scivolati al 5° posto a quota 46, con un cammino di 12 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte.

Bilancio in perfetto equilibrio nei 29 precedenti in Serie B fra le due squadre, con 12 vittorie per parte e 5 pareggi. Il Monza viene da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle precedenti 4 giornate, il Venezia invece è reduce da una vittoria, 2 sconfitte, fra cui la più recente contro il Lecce al Penzo, e un pareggio.

Il danese Christian Gytkjaer, attualmente infortunato, è il miglior marcatore del Monza con 6 goal, mentre Francesco Forte, autore di 12 reti, è il bomber del Venezia. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Venezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-VENEZIA

Monza-Venezia si disputerà il pomeriggio di sabato 20 marzo 2021 nel palcoscenico dello Stadio Brianteo di Monza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 30ª in Serie B fra le due squadre, è previsto alle ore 16.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida Monza-Venezia, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure PlayStation 4 o 5, o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, c'è inoltre la possibilità di seguire la partita in tv tramite la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Tifosi e appassionati grazie a DAZN potranno vedere Monza-Venezia in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale dell'arbitro, gli highlights della partita e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Brocchi non avrà a disposizione per infortunio due attaccanti importanti come Balotelli e Gytkjaer. Al centro del tridente d'attacco giocherà dunque Diaw, con Boateng e D'Alessandro esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo, dopo aver saltato l'ultima gara infrasettimanale, dovrebbe rivedersi Barillà al posto di Armellino accanto a Frattesi e Scozzarella. In difesa rientra Bellusci dopo il turno di squalifica e farà coppia al centro con Pirola, preferito a Paletta. Sulle due fasce agiranno a destra Donati e a sinistra il brasiliano Carlos Augusto. Fra i pali Lamanna potrebbe essere nuovamente preferito a Di Gregorio.

Zanetti potrebbe confermare lo stesso undici che ha perso in modo rocambolesco la sfida contro il Lecce. Davanti all'esperto portiere, Pomini, Mazzocchi e Giacomo Ricci saranno i due terzini, con Svoboda e Ceccaroni centrali difensivi. Il francese Taugourdeau farà il regista, affiancato da Fiordilino e Maleh come mezzali. Davanti il tridente, nel quale Forte sarà il centravanti e in 5 si giocano due maglie: Sebastiano Esposito, Johnsen, Aramu, Di Mariano e Bocalon.

MONZA (4-3-3): Lamanna; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Barillà; K. Boateng, Diaw, D'Alessandro.

VENEZIA (4-3-3): Pomini; P. Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, G. Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; S. Esposito, Forte, Di Mariano.