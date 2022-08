Monza-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Terza gara di Serie A, il Monza ospita l'Udinese: tutte le informazioni, da dove seguire la gara in diretta alle formazioni della stessa.

Non è iniziata bene la prima stagione, storica, in Serie A. Il Monza, infatti, ha ottenuto due sconfitte in altrettante gare, perdendo di misura contro il Torino e dunque in maniera roboante contro l'esperto Napoli. Partenza con il freno a mano tirato anche per l'Udinese, con un punto in due match.

Quattro goal subiti e due fatti per l'Udinese, mentre il Monza ne ha incassati sei a fronte di due realizzati: la sfida del Brianteo che apre il terzo turno di Serie A sarà l'occasione per entrambe di sbloccarsi per provare ad ottenere il primo successo nel nuovo torneo di Serie A.

ORARIO MONZA-UDINESE

La gara del terzo turno tra Monza e Udinese si giocherà allo Stadio Brianteo di Monza venerdì 26 agosto 2022 alle ore 18:30. Seconda sfida casalinga degli uomini di Stroppa.

DOVE VEDERE MONZA-UDINESE IN TV

Monza-Udinese, sarà trasmesso in dirtta esclusiva da DAZN. Sfida visibile per gli abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. L'alternativa è collegare la tv a TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti con un abbonamento a Sky e DAZN potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Monza-Udinese su DAZN non è stata ancora ufficializzata, nè per quanto riguarda la prima voce, nè per il commento tecnico.

MONZA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Monda-Udinese è disponibile in diretta streaming esclusiva su DAZN sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. Al termine della sfida del Brianteo, gli highlights e la partita completa saranno disponibili per gli utenti anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite GOAL ci sarà la possibilità di seguire l'anticipo di Serie tra Monza e Udinese, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sul match, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-UDINESE

Stroppa deve rinunciare all'infortunato Andrea Ranocchia, dentro Antov con Marlon e Carboni. Cragno tra i pali, esterni Molina e Birindelli. Possibili cambi a centrocampo, ma Valoti, Sensi e Pessina partono avanti. In attacco Petagna e Caprari.

Nell'Udinese pronto Beto al fianco di Deulofeu, con Udogie ed Ebosele sulle fasce: squalificato Perez. In mezzo Pereyra, Walace e Makengo, davanti a Silvestri spazio per Becao, Nuytinck e Masina.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Antov, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Masina; Ebosele, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.