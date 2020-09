Monza-Triestina dove vederla: Rai o Mediaset? canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monza e Triestina si sfidano per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia: le info sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

MONZA-TRIESTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Triestina

Monza-Triestina Data: 29 settembre 2020

29 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale tv : Raisport

Streaming: Rai Play

Dopo aver debuttato in campionato, in Serie B, contro la SPAL, il Monza si dedica anche alla Coppa e giocherà contro la Triestina, squadra di Serie C. La formazione di Brocchi potrebbe compiere un buon percorso in Coppa e per questo vuole cominciare nel migliore dei modi.

La Triestina arriva dopo aver già compiuto il primo passo in , battendo il Potenza nel primo turno eliminatorio con le reti di Maracchi e Di Massimo.

La partita doveva inizialmente svolgersi il 30 settembre, ma è stata anticipata a giorno 29.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Monza-Triestina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-TRIESTINA

La partita tra Monza e Triestina si giocherà martedì 29 settembre alle ore 20.45; lo stadio sarà l'U-Power Stadium di Monza, noto anche come Stadio Brianteo.

La partita di Coppa Italia tra Monza e Triestina sarà trasmessa in televisione in chiaro da Rai Sport. Appuntamento quindi sul canale Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre.

Come sempre per quanto riguarda la Rai, le partite potranno anche essere viste gratuitamente in , su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l'applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberis, Colpani; Machín; Maric, Gytkjaer.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Ligi, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Maracchi; Sarno, Granoche, Di Massimo.