Monza-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La matricola Monza ospita il Torino nell'anticipo della 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

MONZA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Torino

Monza-Torino Data: 13 agosto 2022

13 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Monza di Giovanni Stroppa fa il suo esordio assoluto in Serie A ospitando il Torino di Ivan Juric nella 1ª giornata del massimo campionato. Se per i granata l'obiettivo principale della stagione è la salvezza, c'è grande curiosità nel vedere all'opera i lombardi, protagonisti del calciomercato estivo.

Nei 20 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni comandano nettamente i granata con 12 vittorie, 7 pareggi e un'unica affermazione dei biancorossi brianzoli. Quest'ultima risale all'ultima giornata di Serie B del campionato 1989/90, quando i piemontesi, guidati da Eugenio Fascetti, già sicuri della promozione nel massimo campionato, persero 2-0 al Brianteo con il Monza di Pierluigi Frosio, vittorioso con una doppietta di Edy Bivi.

I brianzoli saranno la 69ª squadra a debuttare nel massimo campionato italiano, nonché la 12ª formazione lombarda. I biancorossi hanno battuto 3-2 il Frosinone nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia, e in precedenza hanno riportato 4 successi in amichevole su Piacenza, Renate, Novara e San Giuliano City. Anche il Torino ha superato il turno di Coppa, battendo 3-0 in casa il Palermo, riscattando in tal modo la sconfitta di misura maturata con il Nizza in amichevole.

L'attaccante del Monza, Gianluca Caprari, è il giocatore che nella scorsa Serie A, con la maglia del Verona, ha preso parte a più sequenze terminate con un goal: 30. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-TORINO

Monza-Torino si giocherà la sera di sabato 13 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Brianteo - 'U-Power Stadium' di Monza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE MONZA-TORINO IN TV

L'anticipo di Serie A, Monza-Torino, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti con un abbonamento a Sky e a DAZN potranno inoltre seguire la partita in tv anche grazie all'applicazione disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Monza-Torino su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

MONZA-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN è possibile seguire Monza-Torino in diretta streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi di scaricare la app per sistemi iOS o Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per gli utenti anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Tramite GOAL ci sarà la possibilità di seguire l'anticipo di Serie A, Monza-Torino, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sul match, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-TORINO

Stroppa punterà sul 3-5-2. In attacco dovrebbero partire dal 1' Caprari e Dany Mota, con Gytkjaer pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. Sulle fasce laterali giocheranno Birindelli a destra e Carlos Augusto a sinistra, mentre in cabina di regia potrebbe esserci Sensi. In porta giocherà Cragno, con una linea a tre difensiva composta da Caldirola (avanti su Marlon), Andrea Ranocchia e Carboni. Ai box Bettella.

Juric schiererà i granata con il 3-4-1-2. Fra i pali ci sarà Berisha e davanti a lui si candida ad un posto nella difesa a tre Adopo. A centrocampo Lukic e Samuele Ricci saranno i due interni, mentre, k.o. per infortunio Vojvoda, Singo e Ola Aina presidieranno le corsie laterali. In attacco Sanabria, sostenuto da Seck e Radonjic.

MONZA (3-5-2): Cragno; Caldirola, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota. All. Stroppa

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Adopo, Ricardo Rodríguez; Singo, Lukic, S. Ricci, Ola Aina; Radonjic, Seck; Sanabria. All. Juric