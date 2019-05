Monza-Sudtirol dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Monza e Sudtirol si sfidano nel secondo turno dei playoff di Serie C: tutte le informazioni su dove vedere la gara in tv e streaming.

Il Monza di Cristian Brocchi ospita il Sudtirol di Paolo Zanetti nel secondo turno dei playoff di Serie C. I brianzoli arrivano a questo incontro dopo aver eliminato per 2-0 la Fermana al primo turno mentre il club di Bolzano ha superato la Sambenedettese 1-0.

In scena allo Stadio Brianteo, l'incontro stabilirà chi potrà passare al turno successivo, alimentando così nel vincitore le speranza di una risalita in Serie B. Classificatosi al quinto posto del Girone B, il Monza ha terminato la stagione con cinque punti di vantaggio sul Sudtirol, sesto.

Merito anche della vittoria per 3-0 ottenuta dai ragazzi di Brocchi nello scontro diretto andato in scena nell'ultima giornata di campionato, quando le posizioni erano però già definite. Nella girone d'andata il risultato dell'incontro fu invece di 1-1, grazie alle reti di Reginaldo per il Monza e De Cenco per il Sudtirol.

In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Sudtirol, dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

MONZA-SUDTIROL: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Monza-Sudtirol DATA 15 maggio 2019, 18.30 DOVE Stadio Brianteo, Monza ARBITRO Daniele De Santis ( ) TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO MONZA-SUDTIROL

Monza-Sudtirol, gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 15 maggio alle ore 18.30. Teatro dell'incontro sarà lo Stadio Brianteo di Monza e a dirigere la sfida sarà il direttore di gara Daniele De Santis.

Non è prevista una programmazione via satellite o digitale terrestre per la gara Monza-Sudtirol. Importante sfida valida per il secondo turno dei playoff di Serie C, la partita sarà quindi visibile solamente in diretta tramite l'applicazione di Eleven Sports.

Monza-Sudtirol sarà visibile in streaming. Gli appassionati potranno infatti seguire il match collegandosi con pc, tablet e smartphone all'applicazione ufficiale di Eleven Sports. Come già accaduto per tutto il corso del campionato, sarà possibile acquistare sia la singola gara che un abbonamento valido per tutti i playoff.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che non potranno seguire Monza-Sudtirol in streaming, potranno restare aggiornati costantemente con quanto accade al Brianteo grazie alla diretta testuale di Goal. Dal calcio d'inizio al triplice fischio, non sarà possibile perdersi neppure un minuto restando in nostra compagnia.

MONZA (4-3-1-2): Guarna; Lepore, Marconi, Scaglia, Anastasio; Armellino, Galli, D'Errico; Chiricò; Marchi, Reginaldo.

SUDTIROL (4-4-2): Nardi; Ierardi, Pasqualoni, Vinetot, Fabbri; De Rose, Morosini, Tait, Lunetta; Turchetta, Romero.