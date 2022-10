Monza-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza di Palladino vuole continuare a stupire contro lo Spezia: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

MONZA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Spezia

Monza-Spezia Data: 9 ottobre 2022

9 ottobre 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'effetto Palladino si è subito manifestato tra i giocatori del Monza, rigenerati dalla cura del giovane tecnico: due successi in due partite contro Juventus e Sampdoria per risollevarsi e portarsi al di fuori della zona retrocessione, triste compagna di viaggio fino a pochi giorni fa.

Brianzoli a caccia della terza vittoria consecutiva in un altro scontro diretto per la salvezza: all'U-Power Stadium arriva lo Spezia che di punto ne ha otto, uno in più rispetto ai biancorossi lombardi.

Dopo il prezioso successo nel derby ligure con la Sampdoria, gli 'Aquilotti' hanno subìto una pesante battuta d'arresto con un sonoro 0-4 all'Olimpico contro la Lazio, trascinata da un super Milinkovic-Savic (autore di una doppietta).

I ragazzi di Gotti sono, assieme alla Sampdoria, gli unici a non aver ancora ottenuto un punto in trasferta: solo sconfitte finora, rendimento agli antipodi rispetto a quello offerto davanti ai propri tifosi al 'Picco'.

In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti su Monza-Spezia: dalle info sulle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-SPEZIA

Monza-Spezia, match della nona giornata di Serie A, si disputerà domenica 9 ottobre 2022 all'U-Power Stadium di Monza. Calcio d'avvio alle ore 15. L'arbitro sarà il signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, Massimiliano Irrati al VAR.

DOVE VEDERE MONZA-SPEZIA IN TV

Monza-Spezia sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv e su console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile tramite dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Federico Zanon, commento tecnico di Stefan Schwoch.

MONZA-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Grazie all'app di DAZN sarà possibile guardare Monza-Spezia su dispositivi come smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito e accedervi inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione.

GOAL vi permetterà di seguire Monza-Spezia tramite la diretta testuale, ricca di dettagli per non perdervi nemmeno una virgola del match dell'U-Power Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-SPEZIA

Palladino ancora senza l'infortunato Petagna: spazio a Pessina e Caprari a sostegno di Mota Carvalho nel tridente offensivo. Conferma per Ciurria a destra, Rovella partner di Sensi in mediana. Di Gregorio nuovamente preferito a Cragno. In dubbio Marlon: pronto Caldirola.

Gotti risponde con il tandem Gyasi-Nzola: altra panchina in vista per Verde, da poco tornato ad allenarsi in gruppo. Bourabia in cabina di regia, Agudelo mezzala destra, ancora pronto Ellertson. Kiwior al centro del terzetto difensivo tra Ampadu e Nikolaou.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola.