Il presidente del Monza non sta nella pelle dopo la promozione in Serie A: "Un traguardo storico per tutta la Brianza".

Serata storica per il Monza, approdato in Serie A per la prima volta in 110 anni dalla fondazione: merito del 3-4 sul campo del Pisa che ha permesso alla squadra di Stroppa di festeggiare una promozione tanto agognata. Giorno speciale per tutti i tifosi brianzoli, a partire dal patron Silvio Berlusconi: intervistato da 'Sky Sport' dopo la partita dell'Anconetani-Arena Garibaldi, non è riuscito a contenere la gioia e si è lasciato andare ad un proclama niente male. "Abbiamo combattuto per un anno e siamo arrivati ad un traguardo storico: il Monza dal 1912 non era mai stato in Serie A. Oggi ci siamo arrivati, è una cosa meravigliosa per noi e per tutti i cittadini della Brianza. Adesso vogliamo vincere il campionato, andare in Coppa dei Campioni e vincere anche quella. Io nella mia vita sono abituato a vincere, vediamo". Una stagione da ricordare per Berlusconi, alla luce dello Scudetto del 'suo' Milan dopo undici anni di digiuno. "Scudetto al Milan e promozione del Monza: è stato un anno che ha fatto bene al cuore".