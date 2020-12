Monza-Salernitana, formazioni ufficiali: Balotelli subito titolare

Mario Balotelli è pronto all'esordio con la maglia del Monza: Brocchi sceglie l'ex bresciano nel tridente completato da Boateng e Mota Carvalho.

Subito Mario Balotelli. Pareva che dovesse partire dalla panchina, l'ex centravanti del . Pronto magari a entrare a partita in corso. E invece no: Brocchi dà immediatamente fiducia al nuovo, lussuoso colpo del Monza, che parte immediatamente dall'inizio nella sfida delle 16 contro la .

Gytkjaer in panchina, almeno inizialmente, e Balotelli titolare. Accanto a lui, l'amico Kevin-Prince Boateng e Mota Carvalho. Un tridente di altissimo profilo per la Serie B. Obiettivo: fare la festa alla capolista del campionato e conquistare la terza vittoria consecutiva, e la quinta nelle ultime 6 giornate, dopo i 2-0 all' e alla .

Gli 1️⃣1️⃣ iniziali scelti da Mister Brocchi per il match contro la Salernitana ⚪🔴 Pubblicato da AC Monza su Mercoledì 30 dicembre 2020

Balotelli, del resto, ha fatto di tutto per conquistarsi la fiducia di Brocchi. Si è allenato seriamente, negli ultimi 20 giorni ha perso 5 chili. Quante volte si è parlato di ultima chance per un talento mai sbocciato completamente? Bene: ci risiamo.

Per quanto riguarda il resto delle formazioni ufficiali scelte da Brocchi e da Castori, tecnico della Salernitana, nell'attacco granata giocano Tutino e Djuric e nel centrocampo brianzolo la cabina di regia è affidata a Barberis. In attesa dell'arrivo dal Parma di Matteo Scozzarella, l'ultima operazione messa a segno dal duo Berlusconi-Galliani.

Le formazioni ufficiali di Monza-Salernitana

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Schiavone, Di Tacchio, Anderson, Lopez; Tutino, Djuric.