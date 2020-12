Monza-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza ospita la Salernitana nel big match della 16ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-

Monza- Data: 27 dicembre 2020

27 dicembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Monza di Cristian Brocchi sfida la Salernitana di Fabrizio Castori nel big match della 16ª giornata di Serie B. I lombardi sono risaliti al 4° posto in classifica con 26 punti, a pari merito con il , attualmente 3°, e con la , e frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. i campani guidano la graduatoria dall'alto dei loro 31 punti, con un cammino di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 k.o.

Segui Monza-Salernitana in diretta streaming su DAZN

Sono 16 i precedenti fra le due squadre nel campionato di Serie B, e vedono un sostanziale equilibrio con una leggera prevalenza dei brianzoli, che hanno ottenuto 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Altre squadre

Nelle ultime 4 gare i biancorossi hanno collezionato 3 vittorie e una sconfitta a , mentre i granata hanno rimediato 2 pareggi e 2 successi consecutivi. La gara potrebbe segnare il debutto di Mario Balotelli con il Monza.

Kevin-Prince Boateng e Dany Mota, autori finora di 4 goal ciascuno, sono i migliori marcatori della formazione brianzola, dall'altra parte Gennaro Tutino, autore di 6 reti, è invece il giocatore più prolifico dei campani. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-SALERNITANA

Monza-Salernitana si giocherà il pomeriggio di mercoledì 30 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Brianteo, noto anche per motivi di sponsorizzazione come U-Power Stadium. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 17ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 16.00.

Il big match di Serie B, Monza-Salernitana, sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero torneo. La gara potrà essere vista dai suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 e Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, avranno inoltre la possibilità di vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder SkyQ. La telecronaca di Monza-Salernitana sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli utenti DAZN potranno vedere Monza-Salernitana in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare prima la app per sistemi Android e iOS, quindi di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

darà inoltre ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti del match.

Brocchi si affiderà al consueto 4-3-3, adattabile all'occorrenza a 4-3-1-2, con uno dei due esterni d'attacco a scalare in posizione di trequartista. Fra i pali il tecnico milanese sembra intenzionato a confermare Di Gregorio a spese di Lamanna, ancora una volta in panchina. Davanti all'estremo difensore, visto l'infortunio occorso a Bellusci nei primi minuti del derby lombardo, la difesa a quattro vedrà Bettella e Scaglia come coppia centrale e Donati e Carlos Augusto terzini. A centrocampo è probabile un turnover, con Frattesi e Barberis che dovrebbero vincere i duelli rispettivamente con Armellino e Fossati. Barillà agirà da mezzala sinistra, completando il reparto. Nel tridente offensivo potrebbe essere recuperato Boateng, che agirebbe da esterno alto a destra, con Gytkjaer centravanti e Dany Mota. Per ammissione del tecnico del Monza, potrebbe essere convocato per la prima volta Mario Balotelli, per il quale, pur non al meglio, è possibile l'esordio nei minuti finali.

L'articolo prosegue qui sotto

Castori ha due opzioni tattiche, il 3-5-2 o il 4-4-2, ma dovrebbe optare per il primo schieramento. Davanti Tutino farà coppia con Djuric, con Giannetti prima alternativa a gara in corso. A centrocampo la regia sarà affidata a Di Tacchio, ai cui lati, come mezzali, agiranno uno fra Capezzi e Schiavone e il brasiliano André Anderson, che sarà confermato dopo la doppietta segnata contro il . Casasola (favorito su Kupisz) e Walter López presidieranno le due fasce. In difesa, davanti al portiere Belec, la linea a tre sarà composta da Aya, Gyomber e Mantovani.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; K. Boateng, Gytkjaer, Dany Mota.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Aya, Gyomber, Mantovani; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, A. Anderson, W. López; Tutino, Djuric.