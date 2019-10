Monza, Sacchi rivela: "Berlusconi mi aveva chiesto di allenare"

Silvio Berlusconi aveva chiesto ad Arrigo Sacchi di ritornare ad allenare, mettendogli a disposizione il suo Monza in Serie C.

Uno dei più grandi maestri del calcio italiano e mondiale è stato Arrigo Sacchi, che con il di Berlusconi ha raggiunto vette altissime come la Coppa dei Campioni vinta per 4-0 contro la Steaua Bucarest a nel 1989. Ieri, alla trasmissione 'L'Assedio', il profeta di Fusignano ha rivelato che gli era stata offerta la panchina del Monza.

"Berlusconi mi ha chiesto di allenare il Monza. Ma io non faccio parte di quei generali "armiamoci e partite" e non ho più la forza che dà l'ossessione. È l'ossessione che tira fuori quella forza in più e io non ho più questa ossessione ormai. Io ho vissuto per il calcio e il calcio mi ha ripagato con delle emozioni indescrivibili".

Questa non è la prima volta che Berlusconi ha cercato di convincere Arrigo Sacchi ad allenare una sua squadra: nel 1987, infatti, il presidente del Milan contattò Sacchi per offrirgli la panchina rossonera, ma l'allenatore di Fusignano si era già promesso alla e voleva mantenere la parola data. Quella volta le lusinghe di Berlusconi furono tali da convincere Arrigo Sacchi di aver trovato uno più folle di lui, uno che aveva le sue stesse ambizioni.

Con il Monza Berlusconi non è riuscito a convincere Arrigo Sacchi e adesso alla guida della squadra brianzola c'è un altro ex rossonero come Cristian Brocchi. Il sogno condiviso da Berlusconi e Sacchi era quello di portare il Milan sul tetto del mondo e ci sono riusciti, adesso l'ex Presidente del Consiglio immagina di portare un giorno il Monza in e allora per i tifosi dei 'Bagai' sognare costa un po' di meno.