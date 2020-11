Monza-Reggina dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza sfida la Reggina nella 9ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-REGGINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Reggina

Monza-Reggina Data: 28 novembre 2020

28 novembre 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Monza di Cristian Brocchi ospita la Reggina di Domenico Toscano nella 9ª giornata del campionato di Serie B. I brianzoli sono noni in classifica con 10 punti e un cammino di 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, i calabresi si trovano in 15ª posizione con 7 punti, frutto di un pareggio, 4 vittorie e 3 sconfitte.

Sono 22 i precedenti in Serie B fra le due squadre, con un bilancio decisamente favorevole agli amaranto con 11 successi, 7 pareggi e soltanto 4 affermazioni biancorosse.

Il Monza ha ottenuto una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, la Reggina viene da un pareggio e 3 sconfitte consecutive nelle precedenti 4 partite.

Il ghanese Kevin-Prince Boateng e il danese Christian Gytkjaer sono i migliori marcatori dei lombardi con 2 goal ciascuno, Daniele Liotti è invece il bomber dei calabresi con 3 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-REGGINA

Monza-Reggina si disputerà il pomeriggio di sabato 28 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Brianteo, anche denominato U-Power Stadium per ragioni di sponsorizzazione. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 23ª in Serie B fra le due formazioni, è previsto alle ore 16.00.

La partita Monza-Reggina sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. Per vederla in tv, dunque, gli utenti dovranno essere in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con la app, oppure collegare al proprio televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, o un dispositivio come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti con un abbonamento Sky attivo avranno anche la possibilità di vedere la gara in televisione grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Monza-Reggina sarà curata da Dario Mastroianni.

La gara Monza-Reggina potrà essere vista tramite DAZN anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nella seconda ipotesi, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi Android e iOS e successivamente avviarla e selezionare il match dal palinsesto.

Una volta terminato il confronto, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Brocchi schiererà i brianzoli con il 4-3-1-2. Davanti tandem offensivo composto da Dany Mota (in vantaggio su Gytkjaer) e Machín, con Boateng sulla trequarti alle loro spalle. A centrocampo in cabina di regia Barberis potrebbe spuntarla su Fossati, con Nicola Rigoni e Colpani come mezzali. In difesa Lepore e Donati agiranno da esterni bassi, mentre Scaglia e Paletta (favorito su Bellusci) comporranno la coppia centrale.

Classico 3-4-1-2 invece per Toscano, alle prese con diversi dubbi di formazione ad iniziare dal portiere, ruolo nel quale Guarna e Plizzari sono in ballottaggio per la maglia da titolare. La difesa sarà quella classica, composta da Loiacono, Cionek e Marco Rossi. Sulle due fasce dovrebbero invece rivedersi dal 1' Rolando a destra e Liotti a sinistra, con al centro Nicolò Bianchi interno accanto a Folorunsho al posto dello squalificato Crisetig. Davanti Bellomo agirà sulla trequarti dietro al tandem d'attacco composto da Denis e Ménez.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Paletta, Donati; N. Rigoni, Barberis, Colpani; K. Boateng; Dany Mota, Machín.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, M. Rossi; Rolando, N. Bianchi, Folorunsho, Liotti; Bellomo; Denis, Ménez.