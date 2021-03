Monza-Pordenone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monza e Pordenone si contendono i tre punti nel 27° turno di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

MONZA-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Impegno sulla carta ostico per il Monza, chiamato ad ottenere un buon risultato contro il Pordenone nell'incontro valido per la 27esima giornata del campionato di Serie B.

I brianzoli sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie A, mentre i 'Ramarri' stazionano stabilmente a ridosso della zona playoff che consentirebbe di giocarsi le proprie carte per ottenere la prima storica salita nella massima serie (lo scorso anno il sogno si interruppe in semifinale contro il Frosinone).

Grande equilibrio (dal punto di vista del risultato finale) nel match d'andata giocato in Friuli: 1-1 determinato dalle reti di Musiolik per i neroverdi e Maric per i biancorossi.

In questo articolo troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Monza-Pordenone: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-PORDENONE

Monza-Pordenone si giocherà sabato 6 marzo 2021 all'U-Power Stadium di Monza, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in virtù delle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio alle ore 18.

Il match tra Monza e Pordenone sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q e usufruibile tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Chi non possiede un televisore smart può ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, grazie ai quali è possibile accedere all'app di DAZN.

La sfida sarà visibile anche in chiaro sul canale Rai Sport (numero 57 e 58).

Lo streaming di Monza-Pordenone sarà disponibile su DAZN in due modi: collegandosi da pc al sito ufficiale o tramite smartphone e tablet attraverso l'applicazione dedicata, ovviamente inserendo le proprie credenziali d'accesso.

Sarà possibile godere dello streaming di Monza-Pordenone anche sul sito RaiPlay: basterà registrarsi per assistere a tutta la programmazione della Rai.

MONZA (4-1-4-1): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Scozzarella; Mota, Barillà, Frattesi, Ricci; Balotelli.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Stefani, Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Zammarini; Musiolik; Butic, Ciurria.