Monza-Pisa dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monza e Pisa si sfidano nella 23ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Pisa

Monza-Pisa Data: 12 febbraio 2021

12 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Sempre più in alto in classifica dopo il successo per 2-1 in casa del Vicenza, il Monza ospita il Pisa per continuare la propria cavalcata verso la vetta della Serie B. Al primo posto c'è l'Empoli, subito dietro ecco Balotelli e compagni.

Segui Monza-Pisa in diretta streaming su DAZN

Il Monza è in formissima: la formazione di Brocchi è reduce da una striscia di 9 risultati positivi, formata da 5 vittorie e 4 pareggi. Il Pisa, invece, si è fatto rimontare da 2-0 a 2-2 dalla Salernitana nel turno infrasettimanale, non riuscendo a riscattare la sconfitta rimediata a Cremona.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 37 tra Monza e Pisa. Il bilancio complessivo sorride ai toscani in virtù delle 12 vittorie sin qui ottenute, a fronte di 17 pareggi e 7 affermazioni dei brianzoli.

L’ultima sfida che ha visto le due compagini contrapposte è stata quella dello scorso 20 ottobre 2020 e valida per il quarto turno del campionato di Serie B. In quell’occasione, all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, finì 1-1 con reti di Frattesi e Marconi.

In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Pisa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-PISA

Monza-Pisa, anticipo del ventitreesimo turno del campionato si Serie B, si giocherà venerdì 12 febbraio 2021 all’U-Power Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine brianzola. Come di consueto, la gara si giocherà a porte chiuse, così come stabilito dalle norme adottate per far fronte alla pandemia. Il fischio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

La gara che vedrà protagoniste Monza e Pisa sarà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN. I clienti abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Un’altra opzione peri clienti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La telecronaca della partita è stata affidata a Dario Mastoianni, mentre il commento tecnico sarà di Dario Marcolin.

Ovviamente, essendo trasmessa da DAZN, Monza-Pisa sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc o notebook (in questo caso bassterà semplicemente collegarsi al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile sia per i sistemi iOS che per quelli Android).

L'articolo prosegue qui sotto

Come di consueto, dopo il triplice fischio finale, saranno disponibili gli highlights della partita, oltre che l’evento integrale on demand.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Varnier, Caracciolo, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Vido; Palombi, Marconi.