Il Monza piazza un altro colpo italiano: preso Casale, bruciato il Napoli

Il difensore del Verona a un passo dal trasferimento al club brianzolo, che conclude un altro ingaggio italiano, tra esperienza e linea verde.

Sembrava a un passo dal Napoli, ma è vicinissimo al Monza, che continua a rafforzare la sua squadra in vista del suo primo campionato in Serie A: dopo aver definito l'ingaggio di Andrea Carboni, il club brianzolo ha chiuso anche la trattativa per Nicolò Casale.

Sul difensore del Verona, che nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze in massima serie, si erano mosse anche le big, soprattutto il Napoli e la Lazio.

In particolare il club partenopeo sembrava in vantaggio per il classe 1998, ma nelle ultime ore il Monza ha superato tutti chiudendo l'affare intorno ai 10 milioni di euro.

La società di Berlusconi e Galliani ha già ingaggiato Andrea Ranocchia e Alessio Cragno e nelle prossime ore, come accennato, accoglierà Andrea Carboni, difensore classe 2001 del Cagliari: previste per domani le visite mediche e la firma sul contratto.

Tra esperienza e linea verde. Il Monza non si ferma e continua ad allestire una rosa a tinte tricolori per recitare un ruolo da protagonista nella prima stagione in Serie A.