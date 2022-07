Continua l'estate del Monza tra goal e amichevoli: il prossimo avversario sarà il Piacenza. Le info su formazioni e diretta tv e streaming.

MONZA-PIACENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Piacenza

Monza-Piacenza Data: 20 luglio 2022

20 luglio 2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia

Dopo aver esordito con uno 0-0 contro il Bellinzona, il Monza ha rifilato quattro reti alle riserve del Lugano nella seconda amichevole estiva: per i ragazzi di Giovanni Stroppa non c'è però tempo da dedicare al riposo.

I biancorossi lombardi sono attesi dalla terza uscita pre-stagionale che li vedrà protagonisti al cospetto del Piacenza, società militante in Serie C e da anni alla ricerca del personale posto al sole, dopo le stagioni d'oro in massima serie a cavallo tra gli anni '90 e l'inizio dei 2000.

Monza che, in attesa di dare la parola al campo nei prossimi impegni ufficiali, sta facendo la voce grossa sul mercato: agli innesti già ufficiali da tempo, potrebbero presto aggiungersi sia Andrea Pinamonti che Gonzalo Villar, in uscita rispettivamente da Inter e Roma.

Grazie a questo articolo potrete rimanere costantemente aggiornati sull'amichevole Monza-Piacenza: qui tutte le info sulle formazioni che scenderanno in campo e sulle indicazioni per assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-PIACENZA

Monza-Piacenza si giocherà mercoledì 20 luglio 2022 al centro sportivo Monzello di Monza. Calcio d'avvio previsto alle ore 17:30.

DOVE VEDERE MONZA-PIACENZA IN TV

L'amichevole tra Monza e Piacenza sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia (canale numero 60).

MONZA-PIACENZA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Monza-Piacenza anche sull'app di Sportitalia, disponibile per dispositivi con sistema operativo iOS o Android. Da browser del pc basterà collegarsi al sito ufficiale e avviare la diretta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-PIACENZA

MONZA (3-5-2): Cragno; Caldirola, Marrone, Ranocchia; D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Pessina, Birindelli; Mancuso, Mota Carvalho.

PIACENZA (3-5-2): Stucchi; Cosenza, Nava, Pezzola; Munari, Rossi, Palazzolo, Suljic, Parisi; Dubickas, Conti.