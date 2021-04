Monza-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monza-Pescara vale per il 32esimo turno di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

MONZA-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Serie B giunta alla 32esima giornata, ne mancano sette prima della conclusione della stagione regolare: poi sarà tempo di playoff, che il Monza spera di evitare per poter festeggiare la promozione diretta in massima serie.

Segui Monza-Pescara in diretta streaming su DAZN

L'obiettivo del club brianzolo è di finire quantomeno nelle prime due posizioni: un piazzamento diverso significherebbe obbligo di partecipazione alla 'lotteria' finale, senza la certezza che l'epilogo sia felice. Nell'ultimo match pareggio deludente contro il fanalino di coda Entella.

Sulla strada della squadra allenata da Cristian Brocchi c'è il Pescara che, al contrario, versa in una situazione completamente differente trovandosi in piena zona retrocessione e con le speranze di raggiungere quantomeno il playout che si assottigliano col passare delle giornate. Venerdì, però, il successo contro il Pisa per 3-1 che ha dato nuova fiducia.

All'andata furono gli abruzzesi ad avere la meglio: decisiva la rete al 90' di Bocchetti, arrivata pochi minuti dopo la marcatura del momentaneo 2-2 di Bettella.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Monza-Pescara: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-PESCARA

Monza-Pescara si disputerà lunedì 5 aprile 2021 all'U-Power Stadium di Monza, ovviamente senza la presenza dei tifosi in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d'inizio alle ore 15.

La sfida tra Monza e Pescara sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può ricorrere all'uso di dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Monza-Pescara sarà disponibile anche in diretta streaming sempre grazie all'app di DAZN, fruibile su dispositivi portatili come smartphone e tablet. In alternativa ci si potrà collegare da pc al sito ufficiale: basterà inserire le proprie credenziali per avere accesso all'intero catalogo sportivo.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; D’Errico, Scorzzarella, Colpani; D’Alessandro, Diaw, Ricci.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Sorensen, Masciangelo; Dessena, Busellato, Maistro; Galano, Capone; Odgaard.