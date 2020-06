Il Monza ora vuola la Serie A: Berlusconi prepara 30 milioni per il mercato

Dopo la storia promozione in Serie B la coppia Berlusconi-Galliani punta al doppio salto: nel mirino Coda, Barberis e Ndoj.

Dopo ben 19 anni il Monza torna in Serie B sotto la magistrale guida di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: le due storiche figure ex vogliono ora allestire una super squadra per puntare direttamente al doppio salto e conquistare quindi quella che sarebbe una storica promozione in .

L'ex patron rossonero non ha mai nascosto il desiderio di portare il Monza nella massima serie per sfidare il suo Milan: dopo aver dominato l'ultimo campionato di Serie C la squadra guidata da Brocchi punterà direttamente ai vertici della Serie B:

"Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B. La promozione dipende, si sa, da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. Quelli prevedibili invece li abbiamo ben presenti e faremo del nostro meglio per sfruttarli a nostro vantaggio", ha già fatto sapere il presidente Berlusconi.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', sono pronti sul piatto circa 30 milioni di euro per il prossimo mercato, con alcuni importanti nomi già inseriti sulla lista degli acquisti: in primis l'attaccante Coda, reduce dalla splendida cavalcata con il di Inzaghi ma attualmente in scadenza di contratto.

Per quanto riguarda il centrocampo i nomi sono due: Andrea Barberis del ed Emanuele Ndoj del , per il quale però servirà un accordo con Cellino. Piace infine anche Luca Antonelli, già avuto da Brocchi e Galliani ai tempi del Milan. Una squadra capace di lottare per uno storico doppio salto: i tifosi del Monza possono iniziare a sognare.