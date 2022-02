Monza-Lecce dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONZA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monza-Lecce

• Data: domenica 27 febbraio 2022

• Orario: 15:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 252 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

La Serie B è giunta alla sua 26ᵃ giornata e tra le gare che propone c’è anche una che mette di fronte due tra le squadre più ambiziose del torneo: il Monza ed il Lecce.

Entrambe le compagini sono infatti impegnate nella lotta che conduce alla promozione diretta in Serie A.

I brianzoli guidati da Giovanni Stroppa hanno messo in cascina 44 punti nelle loro prime 25 uscite, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e cinque sconfitte. Il Monza nelle ultime settimane si è rivelata essere una squadra senza mezze misure, visto che l’ultimo pari risale allo scorso 16 gennaio quando ha impattato 2-2 in casa contro il Perugia. Da allora ha sempre vinto o perso, inanellando quattro successi (l’ultimo dei quali per 4-1 sul campo del Pordenone nell’ultimo turno di campionato) e due ko (contro Cremonese e Pisa).

Sono invece 46 i punti messi in cascina dai salentini guidati da Marco Baroni. Il Lecce nella sua ultima uscita di campionato ha visto sfumare la possibilità di conservare il primo posto in classifica cadendo clamorosamente in casa contro il Cittadella (1-2 il risultato finale).

I giallorossi occupano quindi attualmente la seconda posizione a pari merito con Cremonese e Pisa e a -1 dalla capolista Brescia.

Quello che andrà in scena sarà il ventottesimo confronto in assoluto tra le due squadre. Il bilancio complessivo racconta attualmente di un equilibrio perfetto, visto che il Monza si è imposto in sette occasioni, a fronte di 13 pareggi e 7 affermazioni del Lecce.

Nella sfida che si è giocata nel girone d’andata al Via del Mare lo scorso 1 ottobre, ad imporsi sono stati i pugliesi con un netto 3-0 che ha portato le firme di Strefezza, Di Mariano e Coda.

In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Lecce: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-LECCE

Il match valido per il 26° turno del campionato di Serie B che vedrà opposte Monza e Lecce si giocherà domenica 27 febbraio all’U-Power Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine brianzola. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 15,30. L'arbitro sarà il signor Daniele Doveri.

DOVE VEDERE MONZA-LECCE IN TV

Saranno diverse le opzioni per seguire Monza-Lecce in tv. La partita sarà infatti trasmessa da DAZN e sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora su dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida dell’U-Power Stadium sarà inoltre trasmessa anche da Sky e in questo caso il canale di riferimento sarà Sky Sport (252 del satellite).

Un’ulteriore opzione è rappresentata Helbiz Live. Anche in questo caso il match sarà visibile su smart tv attraverso l’apposita app.

MONZA-LECCE IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Sky e Helbiz, Monza-Lecce sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone, attraverso le apposite app, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale delle rispettive piattaforme.

Altra opzione è NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-LECCE

Giovanni Stroppa si affiderà al consueto 3-5-2 nel quale Sampirisi, Paletta e Caldirola dovrebbero comporre il terzetto difensivo. Pereira e Carlos Augusto presidieranno gli esterni, mentre in attacco potrebbe toccare ancora a Valoti e Mancuso.

Marco Baroni ripartirà da un 4-3-3 nel quale si rivedrà Di Mariano in un tridente offensivo completato da Coda e Strefezza. Hjulmand si sistemerà in cabina di regia a centrocampo, mentre in difesa saranno Lucioni e Tuia a comporre la coppia centrale.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Caldirola; Pereira, Colpani, Mazzitelli, Machin, Carlos Augusto; Valoti, Mancuso.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Gallo; Gargiulo, Hjulmand, Majer; Di Mariano, Coda, Strefezza.