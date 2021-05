Monza-Lecce dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza ospita il Lecce nella 36ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-LECCE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Lecce

Monza-Lecce Data: 4 maggio 2021

4 maggio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La 36esima giornata di Serie B, infrasettimanale. La giornata che può essere decisiva per alcuni ed essenziale per altri. Se l'Empoli può tornare matematicamente in Serie A con due turni di anticipo, Monza e Lecce giocano la gara più importante della propria annata.

Il Lecce è infatti attualmente secondo, la piazza che porta direttamente in Serie A, mentre il Monza si trova a -3 e con la possibilità di agganciare i giallorossi in classifica in caso di successo. Una gara fondamentale per l'Empoli, ma anche per una Salernitana attualmente terza, a +2 sul team brianzolo.

Lo scorso gennaio Lecce e Monza hanno pareggiato 0-0: dopo il pareggio della gara d'andata, il ritorno sarà essenziale anche in caso di arrivo a pari punti. Il secondo scontro diretto potrebbe influire pesantemente dopo la 38esima giornata.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Monza-Lecce: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-LECCE

La sfida che vedrà protagoniste Monza e Lecce si giocherà martedì 4 maggio 2021 all’U-Power Stadium, lo stadio che ospita le partite della compagine biancorossa. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14,00, non ci saranno i tifosi come di consueto.

Monza-Lecce verrà trasmessa da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire il match attraverso le smart tv compatibili con l’apposita app, oppure su tutti i televisori collegandovi una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure PlayStation 4 o 5, o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, c'è inoltre la possibilità di seguire la partita in tv tramite la app disponibile sul decoder Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Monza-Lecce sarà ovviamente visibile per i suoi abbonati in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone o tablet o ancora su pc e notebook. Per seguire la sfida sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, oppure utilizzata l’app compatibile con sistemi iOS ed Android.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D'Errico; Ricci, Boateng, Mota Carvalho.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Majer, Hjulmand, Björkengren; Henderson; Coda, Rodriguez