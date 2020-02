Monza-Juventus Under 23 dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La capolista Monza ospita la Juventus Under 23 nella 26ª giornata di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Monza di Cristian Brocchi ospita la Under 23 nel 26° turno del Girone A di Serie C. I lombardi stanno dominando la classifica con ben 60punti conquistati fin qui, frutto di 18 vittorie, 6 pareggi e soltanto una sconfitta, i brianzoli arrivano dall'ultimo pareggio sul campo del Siena.

I bianconeri devono invece risollevare una stagione fin qui poco esaltante, con l'obiettivo salvezza diventato ormai primario: i ragazzi di Pecchia non vincono da quattro turni di campionato e all'andata si impose il club di Berlusconi con un netto 1-4. Decisive in quel caso le reti di Brighenti, Marchi e la doppietta di Finotto.

Per i padroni di casa andò a segno Mota Carvalho, che vivrà una partita tutta speciale: l'attaccante protoghese è ancora di proprietà bianconera ma è in prestito al Monza da gennaio fino a fine stagione. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Juventus U23: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MONZA-JUVENTUS U23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Juventus U23

Monza-Juventus U23 Data: 16 febbraio 2020

16 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO MONZA-JUVENTUS U23

Monza-Juventus U23 si giocherà il pomeriggio di domenica 16 febbraio 2020 con fischio d'inizio allo Stadio Brianteo di Monza. La gara sarà diretta dal signor Francesco Carrione di Castellamare di Stabia e avrà inizio alle ore 15.00.

Monza-Juventus U23 sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti di tutto il campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire la partita in chiaro su Rai Sport.

Gli abbonati al servizio potranno vedere la sfida del Brianteo anche tramite una smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati a Eleven Sports potranno seguire la sfida tra Monza e Juventus U23 anche in diretta streaming sul proprio computer o su dispositivi mobili come tablet e smartphone collegandosi alla pagina ufficiale del servizio o scaricando l'app per sistemi iOS e Android.

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Paletta, Anastasio; Armellino, Rigoni, Machin; D’Errico; Rauti, Mota.

JUVENTUS U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Coccolo, Mulè, Beruatto; Toure, Muratore; Marchi, Portanova, Zanimacchia; Brunori.