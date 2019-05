Monza-Imolese dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Monza e Imolese si sfidano per la fase nazionale dei playoff di Serie C: tutto sulle formazioni e come seguire la gara in tv e streaming.

Al via il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, in gare di andata e ritorno: ad affrontarsi sono le sei squadre uscite vincitrici dal turno precedente più Imolese, Pisa e Catanzaro (terze classificate dei tre gironi) e Viterbese, fresca di vittoria della Coppa di categoria.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tra i cinque match in programma spicca quello tra Monza e Imolese: già detto dei secondi, i primi sono giunti a questo punto dopo aver battuto la Fermana e pareggiato con il Sudtirol, passando grazie al miglior posizionamento in classifica.

Primo atto in Lombardia, ritorno il 22 maggio in Emilia Romagna: in caso di parità nei 180 minuti niente supplementari e rigori ma si qualificherà la squadra 'testa di serie', in questo caso l'Imolese che ha così un bel vantaggio da sfruttare per approdare al secondo turno.

La società guidata da Silvio Berlusconi proverà a firmare il colpaccio contro una delle sorprese della stagione, che mai ha avuto l'onore di calcare i campi della Serie B: quest'anno un'opportunità più unica che rara per centrare l'obiettivo.

In questa pagina troverete tutto il necessario su Monza-Imolese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire l'incontro in tv e streaming.

MONZA-IMOLESE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Monza-Imolese DATA 19 maggio 2019, 18.00 DOVE Stadio Brianteo, Monza ARBITRO Daniele Paterna TV Rai Sport STREAMING Eleven Sports, RaiPlay

ORARIO MONZA-IMOLESE

Monza-Imolese si giocherà domenica 19 maggio allo stadio 'Brianteo' di Monza. Fischio d'inizio alle ore 18. Arbitrerà il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo.

Monza-Imolese sarà trasmessa in in chiaro dalla Rai su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 del satellite per gli abbonati Sky, 21 e 121 su Tivùsat).

La diretta di Monza-Imolese sarà disponibile su Eleven Sports che trasmette in esclusiva quasi tutte le sfide di Serie C. Il servizio offre la possibilità di acquistare soltanto la partita in questione o l'intero pacchetto dei playoff. Qualora si utilizzino dispositivi come tablet e smartphone si dovrà scaricare l'applicazione dedicata. Streaming disponibile anche su RaiPlay, gratis e senza bisogno alcuno di registrazione.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi permetterà di seguire le fasi salienti di Monza-Imolese con la diretta testuale comprendente anche le altre quattro gare d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff: aggiornamenti costanti da ogni campo per non perdervi nemmeno un dettaglio della giornata di Serie C.

Brocchi verso la riconferma dell'undici che ha imposto il 3-3 al Sudtirol: unico grande dubbio l'impiego dal primo minuto di Marchi, che potrebbe partire nuovamente dalla panchina per far spazio a Brighenti in coppia con Reginaldo.

Dionisi senza l'infortunato Garattoni e lo squalificato Boccardi: Lanini e Rossetti a formare il tandem offensivo, con Mosti rifinitore in posizione di trequartista. Possibile chance per Tissone al centro della difesa.

MONZA (4-4-2): Guarna; Lepore, Scaglia, Marconi, Anastasio; Chiricò, Galli, Armellino, D'Errico; Reginaldo, Brighenti. Allenatore: Brocchi.

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Sciacca, Tissone, Carini, Fiore; Gargiulo, Bensaja, Valentini; Mosti; Lanini, Rossetti. Allenatore: Dionisi.