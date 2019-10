Monza, Galliani rivela la frase scritta negli spogliatoi: "Sarà romantico"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha rivelato la frase che ha voluto far scrivere negli spogliatoi: "Sarà romantico".

L'avventura con il Monza ha regalato una seconda gioventù ad Adriano Galliani che ,insieme a Silvio Berlusconi, scoppia di entusiasmo per i brianzoli e in un'intervista rilasciata a 'Tuttosport' ha dichiarato tutto il suo amore per i 'Bagai'.

"Io non sono ripartito dalla Serie C, io sono ritornato al Monza, dove sono nato da genitori monzesi. La mia mamma, che ho perso presto purtroppo, mi portava a vedere il Monza quando avevo appena cinque anni. E devo al Monza se ho fatto 31 anni al ".

Il mitico ad dei rossoneri ora si è ributtato anima e corpo con il Monza, la squadra della città in cui è nato e che tifa fin da quando era bambino. Galliani aveva lasciato la società brianzola per seguire Berlusconi al Milan, dove ha passato 31 anni della sua esistenza sollevando trofei in ed in Europa. Adesso è tornato e questa volta è stato lui a portarsi dietro Berlusconi, con il quale condivide questa grande passione.

"Quando Berlusconi decide di comprare il MIlan, il 20 febbraio del 1986, mi chiede di dimettermi dal Monza per andare nel club rossonero. Io lascio i brianzoli per diventare amministratore delegato dei rossoneri. Faccio 31 anni lì e poi vendiamo il Milan e il merito più grande che mi attribuisco è quello di aver fatto nascere questa passione per il Monza anche in Silvio Berlusconi. Io ero un ultras del Monza da ragazzino, andavo in giro con i bandieroni in curva a prendere anche botte nei derby qui intorno".

La grande passione di Galliani per il Monza e la capacità di gestione che hanno sempre caratterizzato la coppia Galliani-Berlusconi stanno dando già i loro frutti sul campo: i brianzoli dopo 12 giornate sono primi in classifica con 7 punti di vantaggio sulla seconda. Quando chiedono a Galliani che valore abbia per lui questa avventura in brianza, il senatore rivela la frase che ha voluto far scrivere all'interno degli spogliatoi biancorossi.