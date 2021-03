Monza, Galliani ricoverato per Covid in ospedale: è positivo da due settimane

Positivo da un paio di settimane, Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale. Si tratta di una decisione presa a scopo precauzionale.

L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid.

L’ex leggendario dirigente del Milan aveva in realtà appreso della sua positività un paio di settimane fa a seguito dei controlli effettuati prima di una partita che avrebbe visto il Monza impegnato in casa contro il Cittadella ed era stato lo stesso club brianzolo ad annunciare che Galliani era entrato in regime di quarantena e che l’avrebbe completato presso il suo domicilio.

Nelle scorse ore la notizia di un trasferimento in ospedale che, come riportato da ‘Sky’, non è da ricondurre ad un peggioramento delle sue condizioni.

Adriano Galliani è stato infatti ricoverato a scopo precauzionale.