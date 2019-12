Monza, esordio per Paletta: l'ex Milan in campo contro la Giana Erminio

L'ex difensore del Milan Gabriel Paletta ha fatto il suo esordio con la nuova maglia del Monza in occasione del derby contro la Giana Erminio.

Dal derby di Milano in uno dei più grandi teatri calcistici del mondo al derby lombardo in una realtà ben più piccola: Gabriel Paletta è ripartito dal Monza di Silvio Berlusconi, attuale capolista del Girone A del campionato di Serie C.

Ieri pomeriggio è arrivato il debutto ufficiale dell'ex difensore del , sceso in campo dal primo minuto al centro della retroguardia accanto a Bellusci nel derby contro la Giana Erminio, vinto poi con un perentorio 3-0.

Un vero e proprio dominio quello del Monza in campionato: 14 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta in 18 gare per un vantaggio di ben tredici punti sulla seconda in classifica, il Renate.

47 presenze con il Milan e ben 131 gettoni con il per Paletta, che ha deciso di ripartire dalla Serie C un mese fa, quando è arrivata la firma per la nuova avventura.