Monza-Empoli dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza sfida l'Empoli nel big match della 21ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Empoli

Monza-Empoli Data: 6 febbraio 2021

6 febbraio 2021 Orario: 16.00

16.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Monza di Cristian Brocchi sfida l'Empoli capolista di Alessio Dionisi nell'atteso big match della 21ª giornata di Serie B. I toscani guidano la classifica con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta, e hanno 6 lunghezze di vantaggio sui lombardi, attualmente al 2° posto a quota 35, con un cammino di 9 successi, 8 pareggi e 3 k.o.

La gara dirà molto sulle reali ambizioni del Monza del patron Silvio Berlusconi, che ha il fratello Paolo alla presidenza e Adriano Galliani nel ruolo di amministratore delegato. Una vittoria dimezzerebbe infatti il distacco dal vertice della classifica e lancerebbe definitivamente i lombardi fra le candidate più autorevoli alla promozione in Serie A.

Nei 13 precedenti in Serie B, tuttavia, sono i toscani a condurre con 5 vittorie, 5 pareggi e 3 successi dei biancorossi. L'Empoli ha riportato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, il Monza, invece, ha collezionato 3 pareggi e una vittoria nelle precedenti 4 giornate.

L'attaccante dell'Empoli, Leonardo Mancuso, autore di 11 goal, è il capocannoniere della Serie B assieme a Coda del Lecce, mentre nel Monza troviamo quattro giocatori appaiati con 4 goal realizzati: Gytkjaer, Frattesi, Kevin-Prince Boateng e Dany Mota. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Empoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-EMPOLI

Monza-Empoli si giocherà il pomeriggio di sabato 6 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Brianteo di Monza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 14ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 16.00.

Il big match Monza-Empoli sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro in possesso di un abbonamento Sky, potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Dario Mastroianni.

Gli utenti DAZN potranno seguire l'attesa sfida Monza-Empoli in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Brocchi potrebbe recuperare Balotelli per l'importante sfida contro i toscani, ma è probabile che, se ce la facesse, l'attaccante partirebbe comunque dalla panchina. Il tecnico dei brianzoli a livello tattico si affiderà ad un 4-3-3. In attacco Gytkjaer dovrebbe essere preferito a Diaw come centravanti, con Boateng e Dany Mota esterni offensivi. A centrocampo Barberis agirà in cabina di regia, con Barillà e Frattesi mezzali. In difesa coppia centrale composta da Bellusci e Bettella, con Sampirisi favorito su Donati a destra e Carlos Augusto inamovibile a sinistra. In porta giocherà Di Gregorio.

Dionisi schiererà i toscani con il 4-3-1-2. Davanti al portiere Brignoli, i terzini saranno Sabelli e Terzic, con Simone Romagnoli e il greco Nikolaou a formare la coppia centrale difensiva. In mezzo al campo Stulac sarà il playmaker, supportato dalle due mezzali Samuele Ricci e Zurkowski. In attacco sarà riproposto il tandem Mancuso-La Mantia, con il macedone, naturalizzato svizzero, Bajrami, nel ruolo di rifinitore sulla trequarti.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Barillà, Barberis, Frattesi; K. Boateng, Gytkjaer, Dany Mota.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, S. Romagnoli, Nikolaou, Terzic; S. Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, La Mantia.