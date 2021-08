Reggina-Ternana dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Reggina ospita la Ternana in una gara valevole per la seconda giornata di B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REGGINA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Altro turno casalingo per la Reggina che affonta la neopromossa Ternana in una gara valevole per la seconda giornata di Serie B. Un match che si preannuncia vibrante tra due squadre che possono mettere in mostra diverse individualità. I calabresi sono reduci dal pari contro il Monza, gli umbri, invece, hanno perso all'esordio contro il Brescia e cercano, dunque, riscatto. L'ultimo confronto risale al 2020, in Serie C. Successo per 1-0 degli amaranto, allora allenata da Toscano: rete decisiva di Liotti.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Reggina-Ternana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REGGINA-TERNANA

Reggina-Ternana si disputerà la sera di domenica 22 agosto 2021 nel palcoscenico dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.30.

Il match tra Reggina e Ternana si potrà vedere su diverse piattaforme in TV. Su DAZN la gara sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sky, invece, trasmetterà la partita in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite). Reggina-Ternana sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Reggina-Ternana si potrà vedere in diretta streaming. Su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, il match potrà essere seguito su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando le rispettive app, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due diverse piattaforme. Possibile vedere la gara anche tramite NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Reggina-Ternana anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara con la descrizione di goal, azioni importanti ed eventi.

4-4-2 per la Reggina con Micai in porta, Lakicevic e Di Chiara esterni, Cionek e Stavropoulos in mezzo. Ricci, Bianchi, Crisetig e Laribi in mediana con Rivas e Montalto in avanti. 4-2-3-1 per la Ternana con Iannarilli in porta, Defendi e Salzano esterni, Kontek e Boben centrali. Agazzi e Proietti in mediana, Peralta, Falletti e Furlan alle spalle di Donnarumma.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Bianchi, Crisetig, Laribi; Rivas, Montalto.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma.