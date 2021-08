Monza-Cremonese dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Derby lombardo nella 2ª giornata del campionato di Serie B tra Monza e Cremonese: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Derby lombardo interessante già alla seconda giornata: Monza e Cremonese si preannuncia gara molto spettacolare. I brianzoli sono reduci dal pareggio contro la Reggina, mentre i grigiorossi hanno avuto un debutto convincente battendo 3-0 il Lecce. La squadra di Pecchia, dunque, è attesa alla conferma dopo la gara inaugurale vincente. Quella di Stroppa, invece, è già attesa al bivio: dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e il pari alla prima, serve una vittoria per allontanare brutti pensieri. L’ultimo precedente tra le due compagini è quello dello scorso 17 aprile, in cui i brianzoli si imposero 2-1. I goal furono siglati da Frattesi, Dany Mota e un’autorete di Sampirisi

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Monza-Cremonese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-CREMONESE

Monza-Cremonese si disputerà la sera di domenica 22 agosto 2021 nel palcoscenico dello stadio U-Power Stadium di Monza. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20.30.

Monza-Cremonese potrà essere vista in tv su diverse piattaforme. Su DAZN la gara sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Sky, invece, trasmetterà la partita in diretta televisiva sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara tra Monza e Cremonese sarà infine trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Ovviamente Monza-Cremonese si potrà vedere in diretta streaming. Su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, il match potrà essere seguito su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando le rispettive app, e sul proprio personal computer o notebook collegandosi con il sito ufficiale delle due diverse piattaforme. Un'ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Monza-Cremonese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara con la descrizione di goal, azioni importanti ed eventi.

3-5-2 per il Monza con Di Gregorio tra i pali, Caldirola, Paletta e Pirola in mezzo, Carlos Augusto e Pedro Pereira esterni con Brescianini, Scozzarella e Colpani al centro. Mota e Gytkjaer in avanti.

4-2-3-1 per la Cremonese con Carnesecchi tra i pali, Sernicola e Valeri terzini, Ravanelli e Okoli in mezzo. Valzania e Castagnetti in mediana, Baez, Buonaiuto e Zanimacchia sulla trequarti con Ciofani centravanti.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Paletta, Pirola; Carlos Augusto, Brescianini, Scozzarella, Colpani; Pedro Pereira; Mota, Gytkjaer

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ravanelli, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Buonaiuto, Zanimacchia; Ciofani.