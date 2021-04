Monza-Cremonese dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza ospita la Cremonese nella 34ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il trentaquattresimo turno del campionato di Serie B propone un derby lombardo che mette in palio punti dal peso specifico molto importante. Ad affrontarsi saranno infatti due squadre che hanno un obiettivo comune: quello di riuscire a strappare un pass per il prossimo playoff: Monza e Cremonese.

In realtà le due compagini erano partite con obiettivi diversi, visto che i brianzoli dopo una sessione estiva di calciomercato vissuta da protagonisti assoluti, erano da molti considerati tra i grandi favoriti per la promozione diretta in Serie A.

Una stagione vissuta tra alti e bassi e gli ultimi risultati non propriamente esaltanti, hanno visto le primissime della classe scappare via, anche se il Lecce secondo in classifica, è tecnicamente ancora raggiungibile visto che precede gli uomini di Brocchi di sei lunghezze.

Il Monza arriva a questa sfida dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime quattro uscite, mentre la Cremonese nelle ultime settimane ha letteralmente scalato posizioni su posizioni grazie ad un’ottima serie positiva ed ora, dopo aver scavato un solco importante tra sé e la zone pericolose, può concedersi un finale di stagione più ambizioso. La squadra di Pecchia è reduce tra l'altro dal 2-2 contro la capolista Empoli, fermata nel recupero.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 37 tra le due squadre. Il bilancio sorride leggermente al Monza in virtù delle 12 vittorie a fronte dei 14 pareggi e dei dieci successi della Cremonese.

La sfida disputatasi nel corso del girone d’andata a Cremona, ha visto imporsi i brianzoli per 2-0 grazie alle reti di Barillà e Frattesi.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Monza-Cremonese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-CREMONESE

La sfida che vedrà protagoniste Monza e Cremonese si giocherà sabato 17 aprile 2021 all’U-Power Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine biancorossa. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14,00.

Monza-Cremonese verrà trasmessa da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire il match attraverso le smart tv compatibili con l’apposita app, oppure su tutti i televisori collegandovi una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) oppure PlayStation 4 o 5, o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky, c'è inoltre la possibilità di seguire la partita in tv tramite la app disponibile sul decoder Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Monza-Cremonese sarà ovviamente visibile per i suoi abbonati in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone o tablet o ancora su pc e notebook. Per seguire la sfida sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, oppure utilizzata l’app compatibile con sistemi iOS ed Android.

Brocchi dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale, Scaglia e Paletta dovrebbero comporre la coppia centrale nel cuore della linea difensiva. Chiavi del centrocampo affidate a Scozzarella, mentre in attacco Diaw potrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da D’Errico e Mota Carvalho. Squalificato Pirola.

Pecchia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 nel quale Gustafson e Castagnetti comporranno il duo di mediana. In avanti, alle spalle della punta Ciofani, potrebbe agire un trio composto da Strizzolo, Valzania e Buonaiuto. Valeri torna titolare dopo aver scontato il turno di squalifica.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Armellino; D’Errico, Diaw, Mota Carvalho.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri; Gustafson, Castagnetti; Strizzolo, Valzania, Buonaiuto; Ciofani.