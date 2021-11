Monza-Como dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONZA-COMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Archiviata la pausa che si è resa necessaria per dare spazio agli impegni delle Nazionali, la Serie B torna protagonista con i match validi per il 13° turno. Tra le sfide di cartello in programma c’è certamente il derby che vedrà opposte il Monza ed il Como.

I Brianzoli allenati da Giovanni Stroppa sono in serie positiva da cinque giornate e puntano a conquistare quel risultato che possa consentire loro di entrare in zona playoff. I punti sin qui messi in cascina sono 18 e sono frutto di 4 vittorie, 6 pareggi (l’ultimo dei quali nell’ultima uscita in casa del Crotone) e 2 sconfitte.

In zona playoff ci sono invece già il Lariani di Giacomo Gattuso che precedono il Monza in classifica di una lunghezza e che sono reduci da un filotto di risultati che parla di ben 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sette uscite.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 68 tra le due squadre. Il bilancio complessivo è molto equilibrato, visto che le 22 vittorie sin qui ottenute dal Como a fronte di 25 pareggi e 20 successi del Monza.

In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Como: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-COMO

Monza-Como si giocherà domenica 21 novembre 2021 all’U-Power Stadium, ovvero l’impianto che ospita le gare interne del Monza. Il calcio d’inizio della sfida è stato programmato alle ore 16.15 e a dirigere la contesa sarà il signor Serra di Torino.

DOVE VEDERE MONZA-COMO IN TV

Il derby che vedrà opposte Monza e Como sarà trasmesso da DAZN. Sarà quindi visibile per gli abbonati su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, S, X), ad un TIMVISION BOX, o ancora a dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Monza-Como sarà inoltre trasmessa da Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la gara su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e sul canale numero 251 del satellite.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata da Helbiz Live. In questo caso il match sarà visibile su smart tv attraverso l’apposita app.

MONZA-COMO IN DIRETTA STREAMING



Diverse saranno anche l’opzione per seguire Monza-Como in diretta streaming. Il match sarà visibile su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso le app di DAZN, Sky Go ed Helbiz Live, o in alternativa su pc e notebook semplicemente collegandosi ad una delle piattaforme sopraindicate.

Un’ulteriore opzione è infine rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette la visione dei match di Serie B a coloro che acquistano il pacchetto Pass sport.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-COMO

Giovanni Stroppa si affiderà ad un 3-5-2 nel quale Donati, Paletta e Pirola dovrebbero andare a completare il pacchetto difensivo davanti a Di Gregorio. Pereira e Carlos Augusto presidieranno gli esterni, mentre in attacco potrebbe toccare alla coppia Gytkjaer-D’Alessandro.

Giacomo Gattuso disegnerà il suo Como con un 4-4-2 nel quale Scaglia e Varnier comporranno la coppia centrale di difesa. H’Maidat e Bellemo agiranno in mediana con Iovine e Chajia sugli out di destra e sinistre, mentre in attacco dovrebbe toccare a Cerri e La Gumina.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; P. Pereira, Colpani, Barberis, Machin, C. Augusto; Gytkjaer, D’Alessandro.

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Chajia; Cerri, La Gumina.