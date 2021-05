Monza-Cittadella dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monza e Cittadella si sfidano nel ritorno delle semifinali playoff di Serie B: le formazioni e come seguire la gara in tv e streaming.

MONZA-CITTADELLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Cittadella

Monza-Cittadella Data: 20 maggio 2021

20 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Nella partita d'andata delle semifinali dei playoff del campionato di Serie B, disputata allo stadio 'Pier Cesare Tombolato' di Cittadella, la squadra di casa ha battuto il Monza con il secco punteggio di 3-0.

Segui Monza-Cittadella in diretta streaming su DAZN

Nella sfida di ritorno allo stadio Brianteo di Monza, la squadra di Brocchi dovrà compiere un vero e proprio miracolo sportivo per sovvertire le sorti della qualificazione alla finale playoff di Serie B.

Protagonista della partita d'andata un super Baldini, che ha aperto il punteggio prima del quarto d’ora con un bel tocco al volo. Al 22’ il raddoppio con un’altra splendida rete, poi nel finale la tripletta che ha sugellato la sua splendida prestazione.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere per rimanere aggiornati su Monza-Cittadella: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming .

ORARIO MONZA-CITTADELLA

Monza-Cittadella si giocherà giovedì 20 maggio alle ore 20.45. Si giocherà allo stadio Brianteo di Monza, a porte chiuse come ormai di consuetudine.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta ed esclusiva la partita tra Monza e Cittadella. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con l’app o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti con abbonamento Sky potranno seguire la sfida in tv attraverso l’apposita app presente sul decoder Sky Q. Non ci sarà invece la diretta di Monza-Cittadella su Rai Sport, né quella su DAZN1 (canale 209 del satellite).

Essendo trasmessa da DAZN, Monza-Cittadella sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc e notebook o ancora tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo si potrà usufruire dell’app compatibile con i sistemi iOS ed Android.

Telecronaca di Edoardo Testoni, commento tecnico affidato ad Alessandro Budel.

Brocchi prova a rendere più offensiva la sua squadra, con D'Alessandro sulla fascia destra e Balotelli in attacco al posto di Diaw per far coppia con Mota Carvalho. Ancora indisponibile Boateng. Torna invece Bellusci dalla squalifica.

Venturato rischia di dover cambiare l'intera coppia centrale difensiva, visto che Frare è uscito per infortunio all'andata e Adorni è squalificato: pronti Perticone e Camigliano. Non c'è nemmeno l'altro squalificato Branca, sostituito da Gargiulo. Intoccabile Baldini, eroe della gara del Tombolato, che farà coppia in attacco con Tsadjout.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Bellusci, Pirola; D'Alessandro, Barberis, Armellino, Frattesi, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Balotelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini.