Monza-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Monza ospita il Brescia nel 38° turno del campionato di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire l'incontro in tv e streaming.

MONZA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Brescia

Monza-Brescia Data: 10 maggio 2021

10 maggio 2021 Orario: 14.00

14.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie B giunge alla 38ª giornata, ovvero l’ultima della regular season. Diversi sono ancora i verdetti da emettere, il più importante dei quali riguarda il secondo posto e di conseguenza l’ultima promozione diretta in Serie A. Su questo fronte, importantissima sarà la sfida Monza-Brescia.

Segui Monza-Brescia in diretta streaming su DAZN

La compagine allenata da Cristian Brocchi infatti occupa al momento la terza posizione in classifica a -2 dalla Salernitana. Un’eventuale vittoria, con contemporaneo passo falso dei campani che saranno impegnati in una gara con il Pescara, vorrebbe quindi dire sorpasso al fotofinish e approdo nella massima serie. Anche in caso di arrivo a pari punti a festeggiare sarebbe la compagine brianzola.

Il Monza si presenta a questo match dopo aver vinto le sue ultime quattro partite giocate contro Cremonese, Salernitana, Lecce e Cosenza, ma quella che lo attende sarà una sfida complicata.

Anche il Brescia sta infatti attraversando un ottimo momento di forma certificato dai tre successi consecutivi contro SPAL, Vicenza e Pisa ed è inoltre a caccia di quei punti che possano garantirgli un posto nei playoff.

Quello che andrà in scena sarà il derby lombardo numero 58 che vedrà protagoniste le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Brescia in virtù delle 21 vittorie a fronte dei 19 pareggi e delle 17 affermazioni del Monza.

Ad imporsi nella sfida giocata lo scorso 25 gennaio nel girone d’andata sono stati i brianzoli per 1-0 grazie ad una rete di Frattesi.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente su Monza-Brescia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONZA-BRESCIA

Monza-Brescia si giocherà lunedì 10 maggio 2021 allo stadio Brianteo, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine brianzola. La partita si giocherà a porte chiuse, così come stabilito dalle norme adottare per il contenimento del contagio da Covid-19. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 14:00 e la sfida si disputerà in contemporanea con tutte le altre gare di giornata.

La sfida che vedrà protagoniste Monza e Brescia sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN. Sarà quindi visibile attraverso le smart Tv compatibili con l’apposita app o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console di gioco console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S, Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), o ancora a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata dal decoder Sky Q.

Essendo trasmessa da DAZN, Monza-Brescia sarà ovviamente visibile in streaming attraverso pc e notebook (semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma), o ancora tablet e smartphone (utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android).

Brocchi dovrebbe sistemare il suo Monza ancora con un 3-5-2 nel quale Sampirisi e Carlos Augusto saranno chiamati a presidiare sugli esterni, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate a Barberis. In attacco potrebbe toccare alla coppia Balotelli-Gytkjaer.

Clotet si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale Cistana e Mangraviti formeranno il duo centrale nel cuore della difesa. A centrocampo, Van de Looi sarà il vertice basso di un rombo che dovrebbe prevedere Bjarnason trequartista a supporto di Donnarumma e Aye.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bellusci, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Balotelli, Gytkjaer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Ndoj, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason, Donnarumma, Aye.