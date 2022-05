Monza-Brescia dove vederla: DAZN, Sky o Helbiz? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONZA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Brescia

Data: 22 maggio 2022

Orario: 21.00

Canale Tv: DAZN, Sky Sport (canale 252), Helbiz Live

Monza e Brescia si ritrovano in campo per il secondo atto della doppia sfida valida per le semifinali dei playoff di Serie B.

Le due compagini, che si sono piazzate rispettivamente al quarto e al quinto posto in classifica nel corso della regular season, putano ovviamente a prolungare la loro stagione al fine di regalarsi la possibilità di continuare a puntare a quell’ultimo pass ancora in palio, che vale la promozione in Serie A.

La sfida di andata, che si è disputata il 18 maggio al ‘Mario Rigamonti’ di Brescia, ha visto imporsi il Monza, che si è quindi regalato un importante vantaggio in vista del ritorno.

Alla rete segnata nelle battute iniziali da Moreo, ha risposto Gytkjaer che, prima ha siglato il goal del pareggio al 44’, poi al 51’ ha trasformato il calcio di rigore che è valso il sorpasso e il 2-1 finale in trasferta.

In virtù del successo ottenuto quindi, gli uomini di Stroppa potranno contare su tre risultati utili a disposizione. Potranno passare il turo con una vittoria, un pareggio o con una sconfitta con un goal di scarto.

Il Brescia sarà viceversa chiamato ad una piccola impresa: servirà vincere con due o più reti di scarto per approdare in finale.

In questa pagina tutto su Monza-Brescia: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO MONZA-BRESCIA

Monza-Brescia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2021/2022, è in programma allo 'U-Power Stadium' di Monza nella serata di domenica 22 maggio. Il calcio d'inizio del derby lombardo sarà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MONZA-BRESCIA IN TV

Ci saranno diverse possibilità per vedere Monza-Brescia in diretta tv: a trasmettere la gara sarà DAZN, visibile grazie a una moderna smart tv oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, ma si potrà vedere la partita anche su Sky Sport (al canale numero 252 del satellite) e su Helbiz Live.

MONZA-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING

Diverse possibilità anche per vedere Monza-Brescia in diretta streaming: da DAZN (accedendo al sito ufficiale o scaricando l'app sui propri dispositivi mobili) a Sky, attraverso l'app SkyGo, per finire con Helbiz Live.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-BRESCIA

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Parola; D’Alessandro, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Bertagnoli, Mangraviti, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio.