Monza, blitz di Berlusconi nello spogliatoio: "Dovete tirare di più"

Il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, è entrato nello spogliatoio all'intervallo, come ai vecchi tempi con il Milan, senza però successo.

Nello scontro d'alta classifica di ieri contro il Cittadella, il Monza non è saputo andare oltre il pareggio per zero a zero. Un risultato che non ha reso felice il presidente Silvio Berlusconi.

Come svelato dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, già all'intervallo il presidente non era contento. Ed ha voluto fare un blitz nello spogliatoio per spronare i giocatori di mister Brocchi, come era solito favore ai tempi del Milan:

"Dovete dare di più, tirare di più in porta"

Poche e semplici parole, che però non hanno fatto breccia nella mente dei giocatori del Monza, rimasti abbastanza spenti anche nella ripresa. La squadra di Brocchi comunque si trova sempre al secondo posto in Serie B, a tre lunghezze di ritardo dall'Empoli capolista.