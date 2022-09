Monza-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Monza e Atalanta si sfidano nel derby lombardo, posticipo del 5° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

MONZA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monza-Atalanta

Monza-Atalanta Data: 5 settembre 2022

5 settembre 2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Atalanta capolista di Gian Piero Gasperini fa visita al Monza fanalino di coda di Giovanni Stroppa nel derby lombardo, posticipo del lunedì della 5ª giornata di Serie A.

I bergamaschi guidano la classifica imbattuti con 10 punti, frutto di 3 vittorie e un pareggio, mentre i brianzoli si trovano in fondo alla graduatoria a quota 0, con un cammino di 4 sconfitte su altrettante gare disputate.

Trattandosi della prima stagione del Monza nel massimo campionato, è la prima volta che le due squadre si affronteranno nel torneo. Il derby fra Monza e Atalanta, tuttavia, si è giocato 25 volte in gare ufficiali, con una prevalenza del segno X, verificatosi 10 volte, a fronte di 8 successi nerazzurri e di 7 vittorie biancorosse.

Dany Mota e Andrea Colpani hanno segnato finora le uniche due reti del Monza in Serie A, mentre nella Dea spiccano i 4 goal di Teun Koopmeiners, attuale capocannoniere del massimo campionato insieme a Dusan Vlahovic della Juventus. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-ATALANTA

Monza-Atalanta si giocherà la sera di lunedì 5 settembre 2022 nel palcoscenico dell'U-Power Stadium di Monza. Il fischio d'inizio del posticipo, che sarà il primo derby lombardo in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.30.

DOVE VEDERE MONZA-ATALANTA IN TV

Il posticipo del 5° turno di Serie A, Monza-Atalanta, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Chi è in possesso di un doppio abbonamento sia a DAZN, sia a Sky, potrà seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Monza-Atalanta su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

MONZA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Coloro che lo preferissero, grazie a DAZN potranno vedere il derby lombardo Monza-Atalanta in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi di scaricare la app disponibile per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine del match, gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL i lettori potranno seguire il posticipo della 5ª giornata di Serie A, Monza-Atalanta, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-ATALANTA

Stroppa confermerà il 3-5-2 per i brianzoli. Davanti sarà riproposto il tandem formato da Petagna e Caprari. Sulle due fasce agiranno a destra Birindelli e a sinistra uno fra Carlos Augusto e D'alessandro, con il primo favorito sul secondo. In mezzo al campo Sensi sarà il regista, affiancato dalle due mezzali Pessina e Machín, quest'ultimo in vantaggio su Valoti e Filippo Ranocchia. In difesa linea a tre composta da Marlon, Marrone e Caldirola (preferito a Carboni). In porta sarà confermato ancora Di Gregorio, con Cragno che dovrà accomodarsi in panchina.

Gasperini si affiderà al 3-4-2-1. In attacco visto il problema muscolare riportato da Zapata nel turno infrasettimanale, nel ruolo da centravanti sarà utilizzato per la prima volta da titolare il danese Höjlund, in vantaggio su Muriel. Al suo supporto sulla trequarti ci saranno Ederson (preferito a Malinovskyi) e Pasalic. Sulle due fasce dovrebbero agire invece Zappacosta a destra e Soppy a sinistra, con i due olandesi De Roon e Koopmeiners interni di centrocampo. In difesa, davanti al portiere Musso, linea a tre composta da Okoli, Demiral e Toloi.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Machín, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Pasalic; Höjlund.