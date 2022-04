Monza-Ascoli dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MONZA-ASCOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Monza-Ascoli

• Data: mercoledì 6 aprile 2022

• Orario: 19

• Canale TV: DAZN, Sky Sport, Helbiz

• Streaming: DAZN, SkyGo, NOW, Helbiz Live

Il Monza continua a inseguire il sogno di promozione in Serie A. La squadra di Stroppa ha perso qualche lunghezza dalla vetta dopo il ko in casa del Monza, ma nella sfida interna contro l'Ascoli punta al successo per ritrovare certezze.

I marchigiani arrivano all'appuntamento forti del successo interno contro il Pordenone e cercheranno di mettere in difficoltà i padroni di casa per restare in zona playoff.

Tutte le informazioni utili sulla partita: dall’orario a dove vederla in tv e streaming, passando per le formazioni.

ORARIO MONZA-ASCOLI

La sfida tra Monza e Ascoli è in programma per mercoledì 6 aprile. Fischio d'inizio alle ore 19 presso lo stadio U-Power di Monza.

DOVE VEDERE MONZA-ASCOLI IN TV

La sfida tra le due squadre verrà trasmessa da DAZN. Per assistere al match servirà essere in possesso di una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare il tv a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

In alternativa c'è Sky Sport, che manderà la diretta dell'incontro sul canale numero 254 del satellite. Ovviamente necessario avere un abbonamento attivo.

Infine c'è Helbiz Live. Anche in questo caso il match sarà visibile su smart tv attraverso l’apposita app.

MONZA-ASCOLI IN DIRETTA STREAMING

Tutte e tre le piattaforme mettono a disposizione ai rispettivi abbonati la possibilità di seguire la sfida in streaming da pc o da dispositivo mobile (smartphone e tablet) collegandosi al rispettivo sito ufficiale.

In più c'è NOW, servizio streaming di Sky per il quale servirà attivare il Pass Sport.

MONZA-ASCOLI LE PROBABILI FORMAZIONI

Pochi dubbi per Stroppa, intenzionato a proseguire sulla strada del 3-5-2 con Di Gregorio in porta e la linea difensiva composta da Sampirisi, Paletta e Augusto. Donati e D'Alessandro larghi a centrocampo, con Ciurria, Barberis e Valoti in mezzo. A Mancuso e Mota il compito di fare goal.

L'articolo prosegue qui sotto

Sottil risponde con il 4-3-1-2. Guarna a difesa dei pali aiutato da Salvi, Botteghin, Bellusci e Falasco. Eramo nel cerchio del centrocampo affiancato da Saric e Caligara. Ricci trequartista dietro Tsadjout e Iliev.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Augusto; Donati, Ciurria, Barberis, Valoti, D'Alessandro: Mancuso, Mota. All. Stroppa

ASCOLI (4-3-1-2): Guarna; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Saric, Eramo, Caligara; Ricci; Tsadjout, Iliev. All Sottil