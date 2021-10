Il Monza sfida l'Alessandria nell'11ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONZA-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Monza di Giovanni Stroppa ospita l'Alessandria di Moreno Longo nell'11ª giornata del campionato di Serie B. I brianzoli sono decimi in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, i piemontesi si trovano al quartultimo posto a quota 8, con un cammino di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Segui Monza-Alessandria su DAZN. Attiva ora

I biancorossi sono in vantaggio sui grigi nei 20 precedenti nel torneo cadetto, con un bilancio di 9 successi lombardi, 6 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima gara fra le due squadre nel torneo cadetto risale a 55 anni fa (1-0 per il Monza).

I brianzoli sono reduci da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre l'Alessandria ha rimediato 2 successi, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 gare.

Il portoghese Dany Mota è il miglior realizzatore del Monza con 2 goal, mentre Simone Corazza è il bomber dell'Alessandria con 5 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Monza-Alessandria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONZA-ALESSANDRIA

Monza-Alessandria sarà disputata nel pomeriggio di lunedì 1 novembre 2021 nel palcoscenico dell'U-Power Stadium di Monza. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gariglio di Pinerolo, e sarà la 21ª in Serie B fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La sfida Monza-Alessandria potrà essere vista in tv su varie piattaforme. La partita su DAZN sarà visibile in diretta streaming anche sulle smart tv compatibili di ultima generazione, oltre che su tutti i televisori collegati as una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX oppure ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La telecronaca sarà curata da Federico Zanon.

Su Sky, invece, Monza-Alessandria sarà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Infine la gara sarà trasmessa in diretta streaming anche su Helbiz Live, la piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

Sono tante le opzioni anche per seguirein diretta streaming. Con DAZN, Sky Go edsarà visibile sia sudispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app di riferimento, sia su personal computer e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Una quarta alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass sport.

darà la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Stroppa si affiderà al 3-5-2. In attacco spazio a Gytkjaer in coppia con Vignato. Sulle due fasce agiranno a destra Pedro Pereira e a sinistra Carlos Augusto. Barberis sarà il regista di centrocampo, con Brescianini (che rileva l'infortunato Mazzitelli e Machín mezzali. In difesa, davanti al portiere Di Gregorio, la difesa a tre sarà composta da Donati, Paletta e Caldirola. Sempre piena l'infermeria biancorossa, con Barillà, Ciurria, Dany Mota, Favilli e Finotto ai box per problemi fisici.

Moreno Longo punterà sul 3-4-1-2. In attacco Chiarello spazierà sulla trequarti alle spalle delle due punte Corazza e Kolaj. A centrocampo Mianese e Casarini saranno i due interni, con Pierozzi a destra e Beghetto sulla fascia mancina. In difesa linea a tre composta da Parodi, Di Gennaro e Mantovani, mentre fra i pali agirà Pisseri.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Caldirola; P. Pereira, Brescianini, Barberis, Machín, Carlos Augusto; Vignato, Gytkjaer.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Pierozzi, Milanese, Casarini, Beghetto; Chiarello; Corazza, Kolaj.