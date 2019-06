Montolivo saluta i tifosi del Milan: "Non ho fiatato, sono un capitano ferito"

L'ex capitano del Milan lascia i rossoneri in silenzio: "L'amore per questa maglia rimane, anche se non ho potuto giocare o salutarvi".

Nessun giro di campo, tributo da parte della curva o saluto ai tifosi. L'esperienza di Riccardo Montolivo al si è chiusa nel silenzio, senza squilli di trombe o dichiarazioni commoventi. Il 30 giugno il centrocampista non sarà più sotto contratto con il Diavolo e dopo diversi anni sarà svincolato. Per questo, a pochi giorni dall'addio ufficiale, ha voluto parlare via social.

Su Instagram, infatti, Montolivo ha salutato i tifosi del Milan, con un po' di polemica riguardo la situazione vissuta in rossonero nell'ultimo anno. Il 2018/2019 ha infatti visto il centrocampista ex guardare i compagni da fuori, senza mai giocare un minuto tra campionato e coppe.

E dire che in passato Montolivo aveva anche vestito la fascia da capitano, prima che questa venisse affidata ad altri. Da allora il classe 1984, al Milan dal 2012, ha giocato poco e vissuto il mondo rossonero non da comprimario, ma praticamente da spettatore.

Stavolta è Montolivo a dire la sua con un po' di polemica:

"7 stagioni con questa gloriosa maglia, 4 anni con la fascia di Capitano al braccio. Poi mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato. Non ho potuto fare un solo minuto in campo e non ho fiatato. Non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato".

Il silenzio però è spezzato ed ora Montolivo ha deciso di parlare:

"Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare grazie tifosi rossoneri, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre. Forza Milan".

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritiro dal mondo del calcio per Montolivo, sopratutto se non dovessero arrivare offerte importanti per ripartire e dimenticare l'ultimo anno di Milan senza presenze. Per ora il diretto interessato non ha dato informazioni a riguardo: prossimi giorni decisivi per il suo futuro.