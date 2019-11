Montolivo annuncia il ritiro: "Mi hanno condannato a smettere"

Da capitano a fantasma, da volto noto a ultima delle riserve: l'ultimo anno di Riccardo Montolivo è stato il più difficile, quello delle zero presenze e della considerazione, praticamente nulla, dell'ex tecnico Gennaro Gattuso che non gli ha mai concesso una chance, nemmeno quando la situazione infortuni faceva presagire un suo impiego.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Intervistato da 'Il Corriere dello Sport', l'ex ha raccontato l'esperienza surreale vissuta a Milanello, tra promesse mai mantenute e speranze tramontate sul nascere.

"Alla fine di una stagione nella quale da gennaio avevo praticamente smesso di giocare non per mia volontà né per problemi fisici, l’allenatore mi dice che farò parte del gruppo pur perdendo la centralità. Accetto di rimettermi in gioco, sono all’ultimo anno di contratto. Poco prima della partenza per la tournée negli , però, ricevo un sms dal team manager, l’ex arbitro Romeo: 'Tu non vieni'. Motivazioni e spiegazioni, zero. Elliott subentra al cinese, a fine luglio Leonardo e Maldini prendono il posto di Mirabelli ereditando anche la mia situazione. Leonardo in qualche modo mi rassicura e da quel momento smetto di essere considerato a disposizione. Mi fanno allenare da solo, da solo o insieme a Halilovic. Giusto al torello partecipo. Nelle partitelle tra la prima squadra e le riserve o la Primavera gioco sempre con le seconde e vengo impiegato in tutti i ruoli tranne nel mio. Specifico che i test di luglio del Lab avevano confermato che stavo benissimo, i migliori riscontri fisici di sempre".