Montiel, "l'altro" di Vlahovic: il talento della Fiorentina finito in terza serie spagnola

26 agosto 2018: Fiorentina-Chievo 6-1. Una giornata di festa per i viola di Stefano Pioli che, per l'occasione, convoca per la prima volta in prima squadra due talenti stranieri di cui si dice un gran bene. Si tratta di Dusan Vlahovic e Tofol Montiel, due ragazzi del 2000 la cui carriera sarà in qualche modo legata a doppio filo.

Chissà se, in quella bella serata di fine agosto, il serbo e lo spagnolo immaginavano di vivere due percorsi paralleli, ma decisamente diversi uno dall'altro e con almeno altre due date significative.

Nella stagione 2018/19, Vlahovic e Montiel assaggiano altre volte la prima squadra ma sono soprattutto protagonisti con la Primavera viola, che trascinano alla conquista della Coppa Italia di categoria.

Sembrano essere i nuovi 'gemelli del gol', con il serbo che finalizza gli assist illuminanti dello spagnolo. Un'intesa di coppia che viene certificata il 18 agosto 2019, data della sfida tra Fiorentina e Monza valida per il terzo turno di Coppa Italia. Brighenti gela il 'Franchi' nel primo tempo, ma poi Montiel entra nella ripresa e avvia la rimonta servendo a Vlahovic due palloni che vengono puntualmente sbattuti in rete.

Una coppia destinata a far sognare il pubblico viola per tanti anni, ma il campo darà presto risposte diverse. Se Vlahovic entra ufficialmente a far parte della prima squadra segnando 6 goal in 30 gare di campionato, Montiel fatica a compiere l'ultimo step e nel gennaio del 2020 viene ceduto in prestito al Vitoria Setubal.

Lo spagnolo rientra alla casa madre in estate, venendo confermato in organico come Vlahovic in vista della stagione 2020/21. Il serbo, con il passare delle settimane, esplode trascinando a suon di goal la Fiorentina alla salvezza, mentre il maiorchino ha come unica soddisfazione dell'anno la rete della vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese.

Ormai le strade dei due talenti si sono divise e questa stagione contribuisce ad aumentare tale gap. Vlahovic si afferma come uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo, mentre Montiel deve addirittura ripartire dalla Serie C con il Siena per trovare spazio.

Dopo una prima parte di stagione vissuta in modo diametralmente opposto, il 28 gennaio 2022 i due vivono una giornata che rappresenta l'apice di Vlahovic e il punto più basso nella carriera di Montiel. Il serbo viene acquistato ufficialmente dalla Juventus, mentre il maiorchino viene spedito in prestito Atletico Baleares (club che milita nella Serie C spagnola).

Una giornata paradossale per i due che, negli anni precedenti, hanno vissuto insieme giornate che facevano pensare ad una comune carriera luminosa.