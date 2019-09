Montiel ha rifiutato il Real Madrid per restare alla Fiorentina: "Nessun rimpianto"

Il talento viola ha intenzione di mettersi in mostra con la maglia della Fiorentina, nonostante strizzi già l'occhio alla Juventus.

E' uno dei prospetti più importanti della , ed ora Tofol Montiel vuole dimostrarlo ad alti livelli. In campo con la viola nel primo match di Coppa , il 19enne spagnolo spera di poter avere sempre più spazio sotto Montella nei prossimi mesi.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Tuttosport”, Montiel ha svelato, alcuni retroscena sulla sua carriera. Il giocatore, passato alla Fiorentina nel 2018, ha spiegato i motivi della sua permanenza a Firenze.

In seguito però ha strizzato l’occhiolino a un club rivale:

"Ho scelto di rimanere perché me la voglio giocare, so che posso mettere in difficoltà l'allenatore e conquistarmi il posto prima o poi. L'anno scorso ho avuto un periodo duro anche se con la Primavera mi sono tolto delle soddisfazioni. Adesso me la voglio giocare fino in fondo. Con la ? Sarebbe il massimo".

Il wonderkid, adesso di proprietà dei gigliati, ha dichiarato inoltre di essere stato in passato vicinissimo dal vestire la camiseta blanca del :

"Mai un rimpianto: sono stato convinto della mia scelta da subito e so che sarò ripagato. Volevo mettermi alla prova nel calcio italiano, intanto ho già assaporato la gioia di esordire in la scorsa stagione contro il : la maglia del debutto la conservo gelosamente a casa".

Retroscena, rivelazioni e ricordi per il gioiellino di Commisso, che ora si pone come obiettivo l’approdo in prima squadra.