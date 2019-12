Monterrey-Liverpool dove vederla: Mediaset o Sky? Canale tv e diretta streaming

Il Liverpool debutta nella semifinale del Mondiale per Club contro il Monterrey: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il campione d'Europa in carica affronta nella semifinale del Mondiale per Club il Monterrey, squadra messicana che lo scorso maggio ha vinto la CONCACAF .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Monterrey si è qualificato dopo aver superato per 3-2 l'Al Sadd nei quarti di finale, il Liverpool invece accede direttamente alla semifinale in quanto campione d'Europa in carica.

I Reds hanno vissuto un ottimo inizio di stagione testimoniato dal primo posto in Premier League, dove sono ancora imbattuti, e dalla qualificazione agli ottavi di Champions League come primi nel proprio girone.

Il Monterrey, dopo aver conquistato a fatica la qualificazione ai playoff del torneo di Apertura messicano, è arrivato in finale dove affronterà il Club America a fine mese.

In questa pagina tutte le informazioni su Monterrey-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MONTERREY-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monterrey-Liverpool

Monterrey-Liverpool Data: 18 dicembre 2019

18 dicembre 2019 Orario: 18.30

18.30 Canale : Canale 20

Canale 20 Streaming: Sportmediaset, Mediaset Play

ORARIO MONTERREY-LIVERPOOL

Monterrey-Liverpool si gioca mercoledì 18 dicembre 2019 al 'Khalifa International Stadium' di Doha. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.30 italiane.

La semifinale del Mondiale per Club tra Monterrey e Liverpool verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 20 del digitale terrestre.

Monterrey-Liverpool sarà disponibile anche in diretta per tutti su pc, tableto o smartphone tramite Mediaset Play o sul sito Sportmediaset.it.

MONTERREY (4-2-3-1): Barovero, Montes, Sanchez, Medina, Vangioni; Gonzalez, Rodriguez; Pabon, Gallardo, Pizarro; Funes.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Allison; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson; Salah, Oxlade-Chamberlain, Mané; Firmino.