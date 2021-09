Monterosi-Palermo dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Monterosi ospita il Palero in una gara valevole per la quinta giornata di Serie C. Tutto sulla gara: tv, streaming e formazioni.

MONTEROSI-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monterosi-Palermo

Monterosi-Palermo Data: 26 settembre 2021

26 settembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports, 196 Sports

Eleven Sports, 196 Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Dopo un buon inizio la marcia del Palermo si è arrestata. La vittoria di misura contro il Latina sembrava prefigurare un altro campionato e invece, poi sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Adesso la squadra di Filippi affronta il neopromosso Monterosi.

La formazione laziale non ha ancora vinto in questo inizio di campionato: due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro gare.

Si gioca al Rocchi di Viterbo. Nessun precedente tra le due squadre.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Monterosi-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MONTEROSI-PALERMO

La gara tra Monterosi e Palermo si giocherà domenica 26 settembre allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo. Il calcio d'inizio del match è fissato per le 14.30.

La gara tra Monterosi e Palermo non si potrà vedere su Sky, ma su altre piattaforma. Il match si potrà vedere su Eleven Sports. Abbonandosi a questa piattaforma, visibile tramite una moderna Smart Tv, sarà possibile assistere al confronto. Esiste inoltre un'altra piattaforma che trasmette la Serie C, friuibile solo per i residenti all'estero. Si tratta di 196 Sports, che consente a chi è fuori dall'Italia di non perdersi un match della propria squadra del cuore.

Monterosi-Palermo sarà disponibile in streaming su Eleven Sports mediante pc, smartphone e tablet. All'estero, invece, ci sarà la possibilità di vedere il match tramite 196 Sports.

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto; Mbende, Rocchi, Piroli; Cancellieri, Parlati, Buglio, Di Paolantonio, Adamo; Costantino, Polidori.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Valente, De Rose, Dall'Oglio, Giron; Luperini, Fella; Brunori.