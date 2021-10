Sfida inedita in Serie C tra Monterosi Tuscia e Catania: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MONTEROSI-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Monterosi-Catania

Monterosi-Catania Data: 24 ottobre 2021

24 ottobre 2021 Orario: 14:30

14:30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (256 satellitare)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

In classifica sono praticamente appaiati, in questo momento, ma quella tra Monterosi Tuscia e Catania sarà una gara storica e inedita: le due formazioni non si sono mai affrontate in passato e lo faranno per la prima volta nel match valido per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C.

Il Monterosi allenato da David D'Antoni, ex giocatore di Empoli, Venezia e Frosinone e tecnico dal 2019, che ha guidato la formazione in Serie C, nelle ultime 5 gare ha rialzato la testa dopo un avvio non proprio positivo, mettendo in serie 1 pareggio, 3 vittorie (tra cui una contro l'Avellino) e la sconfitta rimediata nell'ultimo turno in casa del Picerno per 2-0.

Il Catania di Francesco Baldini, invece, è reduce da 2 pareggi consecutivi, compreso quello contro l'Avellino al "Massimino" per 2-2, importantissimo soprattutto dal punto di vista simbolico per l'abbraccio finale tra tifoseria e squadra, in un momento molto delicato a livello societario culminato con il mancato pagamento degli stipendi.

In questa pagina tutte le informazioni su Monterosi-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MONTEROSI-CATANIA

Monterosi-Catania si giocherà domenica 24 ottobre allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:30.

La partita Monterosi-Catania sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, al canale 256 del satellitare: il match sarà inoltre trasmesso in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv.

La gara tra Monterosi e Catania verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma.

Sarà possibile guardare la sfida anche su Sky Go, l'app di Sky attraverso cui è possibile guardare i servizi compresi nel proprio abbonamento.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

D'Antoni potrebbe dover fare a meno di Rocchi in difesa, uscito anzitempo nella gara contro il Picerno per un problema muscolare: in porta dovrebbe andare Alia, giovane portiere classe 2000 rumoreggiato dopo l'ultima gara, mentre al posto di Rocchi giocherà Tartaglia, insieme a Mbende e Piroli. A centrocampo Verde, Buglio, Di Paolantonio, Parlati e Cancellieri comporranno la linea a cinque, alle spalle di Polidori e Costantino, coppia d'attacco.

Baldini non avrà a disposizione Calapai e Rosaia, rispettivamente espulso e ammonito, da diffidato, durante la gara contro l'Avellino, e gli infortunati Piccolo e Pinto: tra i pali giocherà Sala, con Albertini, Claiton, Monteagudo e Zanchi in difesa. Greco sarà la certezza in mediana, con Cataldi che potrebbe prendere il posto di Maldonado, uscito malconcio nel turno infrasettimanale, e Provenzano che sostituirà Rosaia. Il tridente sarà composto da Ceccarelli, Moro e Russini.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Tartaglia, Mbende, Piroli; Verde, Buglio, Di Paolantonio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino. All. D'Antoni

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Greco, Cataldi, Provenzano; Ceccarelli, Moro, Russini. All. Baldini