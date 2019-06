Montero torna in Italia: è ufficiale, sarà l'allenatore della Sambenedettese

L’ex difensore di Atalanta e Juventus, Paolo Montero, riparte dall’Italia e dalla Serie C: è il nuovo tecnico della Sambenedettese.

E’ stato per anni uno dei grandissimi protagonisti del calcio italiano, avendo vestito per ben nove stagioni la maglia della dopo una precedente lunga esperienza all’ ed ora, appesi gli scarpini al chiodo si appresta a fare il ritorno nostro paese questa volta però in veste di allenatore.

Paolo Montero nella prossima stagione guiderà la Sambenedettese. A confermarlo è stato lo stesso club marchigiano attraverso un post apparso sulla propria pagina Facebook.

Difensore tra i più forti e duri in assoluto a cavallo tra gli anni ’90 ed i primi anni 2000, Montero ha lasciato il calcio giocato nel 2007 dopo le ultime due parentesi al San Lorenzo e al Penarol e da allora ha allenato proprio la compagine uruguaiana, prima di trasferirsi in dove si è seduto sulle panchine di Boca Unidos, Colon e Rosario Central.

Alla sua prima esperienza da allenatore in , Montero sarà chiamato ad affrontare il campionato di Serie C. La Sambenedettese infatti, dopo essersi qualificata nona nel corso della regular season del Girone B, è stata in seguito eliminata al primo turno dei Playoff dal Sudtirol.