Montero può tornare alla Juventus, è tra i candidati alla panchina della Primavera

Paolo Montero, ex difensore bianconero, è tra i candidati alla panchina della Primavera insieme a Buscè, attuale tecnico dell'Empoli U19.

Indimenticato difensore degli anni di Marcello Lippi, Paolo Montero potrebbe presto tornare alla Juventus. Ovviamente con un ruolo tutto nuovo, ovvero quello di allenatore, seppure della Primavera.

Il nome dell'uruguaiano infatti è tra quelli finiti sotto osservazione insieme a Buscé, attuale tecnico dell'Empoli Primavera.

Montero, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato ad allenare le giovanili del Penarol, poi al Boca Unidos, al Colon e al Rosario Central. Quindi la formazione in Italia al centro federale di Coverciano dove ha conseguito la licenza UEFA A, che gli permette di allenare le squadre giovanili e le formazioni di Serie C.

Proprio in Serie C peraltro Montero ha già fatto molto bene alla guida della Sambenedettese, con cui in due occasioni ha raggiunto i playoff. Adesso per lui si potrebbero spalancare le porte di casa. Quelle della Juventus.